Zavezništvo, v katerem so moči združile stranke TOP 09, Demokratska državljanska stranka (ODS) in krščanski demokrati (KDU-ČSL), je namreč po zadnjih podatkih prejelo 27,6 odstotka glasov, medtem ko naj bi jih stranka Ano prejela le 27,3, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Sprememba je tu, mi smo sprememba,« je rezultat komentiral vodilni kandidat Spolu, sicer pa predsednik ODS Petr Fiala in dodal, da je zmagala politika vrednot, brazgotine, ki jih zapušča aktualna vlada, pa se bodo zacelile.

Že pred tem je bilo sicer jasno, da bosta imeli dve največji opozicijski zavezništvi - Spolu (Skupaj) in liberalno zavezništvo Pirati in župani (STAN) - skupaj absolutno večino poslanskih sedežev. Po zadnjih projekcijah jih bosta imeli kar 108 od skupno 200. Pirati in župani so po zadnjih podatkih prejeli 15,5 odstotka glasov.