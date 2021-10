Letališče na La Palmi je bilo od četrtka zaradi gostega dima zaprto drugič od izbruha vulkana 19. septembra. Letalske družbe po novem odprtju sicer še preučujejo, ali so pogoji ustrezni za letenje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nemška tiskovna agencija poroča, da se oblak vulkanskega pepela in dima dviga celo do višine treh kilometrov in pol.

Vulkan La Cumbre Vieja je z domov pregnal 6000 ljudi, potem ko se je lava razlila po 480 hektarjih površine. Danes zjutraj se je odlomil del vulkanskega stožca in ustvaril dva nova toka lave. En se je usmeril po poti, ki jo je lava začrtala že prej, a bi se lahko razlil dlje. Drug pa je našel novo pot, je za AFP povedal vulkanolog Stavros Meletlidis iz španskega nacionalnega geografskega inštituta.

Lava se tako približuje novim območjem, med drugim industrijski coni, polni skladišč in poslovnih prostorov. Pred tem je že uničila velika območja plantaž banan, ki so eden glavnih virov prihodkov na La Palmi.

Prav tako so otok stresli številni novi potresi, eden od njih z magnitudo 4,3.