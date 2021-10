Kolesarska sezona 2021 v svetovni seriji se je zaključila z eno izmed petih najpomembnejših enodnevnih dirk v sezoni – s 115. dirko po Lombardiji oziroma spomenikom odapdlega listja. Po novi izjemni sezoni za slovensko kolesarstvo, so bila tudi na zadnji dirki pričakovanja izjemno visoka. Kako tudi ne, ko pa je Primož Roglič (Jumbo-Visma) v zadnjem tednu zabeležil dve zmagi na italijanskih klasikah (dirka po Emiliji in Milano-Torino) in je v dirko vstopil kot prvi favorit, dvig forme je nakazal tudi zmagovalec dirke po Franciji Tadej Pogačar (UAE Emirates), že celotno jesen pa je odlične rezultate beležil Matej Mohorič (Bahrain-Victorious). Tako Pogačar kot tudi Mohorič sta ob Rogliču spadala v najožji krog favoritov za zmago, zato se je pričakovalo izboljšanje najboljše slovenske uvrstitve na jesenskem spomeniku, ki jo je leta 2008 zabeležil Jani Brajkovič. Belokranjec je 102. izvedbo v dresu Astane zaključil na izjemnem drugem mestu. Na startu dirke sta bila tudi še Jan Polanc (UAE Emirates) in Domen Novak (Bahrain-Victorious), ki pa imata v svojih ekipah vlogo pomočnikov in nista merila na najvišja mesta na končni razvrstitvi. Visoke slovenske apetite je upravičil prvi kolesar sveta Tadej Pogačr, ki je v ciljne sprintu ugnal domačina Fausta Masnado. Primož Roglič je bil četrti.

Si je Novak zagotovil pogodbo za prihodnjo sezono?

Letošnja izvedba Il Lombardie je potekala v obratni smeri, kot je sicer običajno. Kolesarji so se na 239 kilometrov dolgo pot tokrat podali iz Coma in zaključili v Bergamu. Zato so se že po 30 kilometrih srečali z najbolj znanim vzponom dirke na Madonno del Ghisallo. Tam se je izoblikovala ubežna skupina desetih kolesarjev, med njimi pa se je znašel tudi 26-letni član Bahrain-Victoriousa Domen Novak. Slovenec, ki v letošnji sezoni ni veliko dirkal in še nima pogodbe za prihodnjo sezoni, je bil v ubežni skušini zelo dejaven. Veliko časa je preživel na čelu in je bil najbolj zaslužen, da je prednost skupine narasla tudi na več kot 6 minut. Glavnina v ozadju ni paničarila. Večino časa so ubežnike nadzorovale tri ekipe: Jumbo-Visma za prvega favorita Rogliča, Deceunick-QuickStep, ki velja za najmočnejšo ekipo za enodnevne klasike ter Israel Start-Up Nation, ki je na čelu vozila malce presenetljivo.

Ob visoki prednosti ubežnikov, je tudi ritem v glavnini hitro narastel in prednost je hitro padla na ulovljive tri minute. Še bolj razburljivo dirkanje v glavnini se je začelo na tretjem vzponu dneva (od šestih), slabih 90 kilometrov do cilja. Ko so se kolesarji vzpenjali na četrti vzpon dneva Dosseno, so noge v glavnini zasrbele tudi nekatere kolesarje, ki so spadali v širši krog favoritov. Prednost ubežnikov je zato hitro padla pod dve minute, a na čelu dirke je bil še vedno v središču pozornosti Domen Novak. Prepričljiva vožnja 26-letnega Gorenjca, ki se je za tako vožnjo odločil načrtno in v upanju, da si pridobi zaupanje katerekoli ekipe za prihodnjo sezono, se je nadaljevala tudi preko najvišje točke dirke prelaza Zambla Alta. A v ozadju je ubežnikom že za vrat dihala glavnina, ki je 60 kilometrov do cilja zaostajala zgolj še pol minute. Na spustu iz iz vzpona so bili ubežniki do končno ujeti in samopromocija Novaka se je zaključila po približno 160 kilometrih vožnje na čelu.