Stranka Alenke Bratušek (SAB) je na petem kongresu od ustanovitve leta 2014 začela s predvolilno kampanjo. Sprejeli so program stranke, s katerim bodo skušali nagovoriti več volivcev kot pred tremi leti, ko so osvojili dobrih 5 odstotkov podpore oziroma nekaj več kot 45.000 glasov. Boljši rezultat, so prepričani, naj bi jim uspelo doseči s programom, ki so ga strnili v 15 osnovnih točk (mladi, varna starost, zdravje ljudi, dostopno znanje,o gospodarstvo, resnična solidarnost, zdrava prehrana, dostopen šport, …).

SAB naslednik LDS

V nagovoru delegatov in celotne javnosti je Alenka Bratušek povzela program stranke z nekaj poudarki. »Na volitve smo pripravljeni kadrovsko in finančno, pripravljeni smo spreminjati državo in družbo na bolje. Svet in Slovenijo moramo narediti boljši, pri tem pa ne smemo pozabiti nikogar. Prioriteta ostajajo starejši, pozornost bo na mladih, poskrbeti za okolje, zdrave javne finance in uspešno gospodarstvo,« je povzela Alenka Bratušek. Pri tem je predsednica SAB napovedala cilj, da bodo zapolnili politično praznino na sredini, ki jo je dolga leta zapolnjevala nekdanja LDS. »Sloveniji je šlo najbolje, ko je bila za njo odgovorna LDS in dr. Janez Drnovšek. Ampak prav vlade Janeza Drnovška so naredile za Slovenijo največ velikih in pomembnih stvari. Danes se zdi, kot da nam manjka vizije, kot da nimamo več ciljev, ki jih želimo doseči in kot, da nimamo politikov, ki so pripravljeni zavihati rokave in delati za ljudi in državo. In prav zato smo danes tukaj, da pokažemo, da smo mi tisti, ki lahko zapolnimo politično praznino, ki jo je nekdaj zapolnjevala LDS,« je dejala Alenka Bratušek.