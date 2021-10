Bolnišnično zdravljenje potrebuje 10 bolnikov več kot dan prej, pet več jih potrebuje intenzivno zdravljenje, trije več so umrli.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 11.719 aktivnih primerov okužbe, kar je 120 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb trenutno znaša 800, kar je 16 manj kot dan prej. V zadnjih 14 dneh so potrdili 553 okužb na 100.000 prebivalcev, kar je šest manj v primerjavi s povprečjem dan prej, kažejo podatki NIJZ.

Z vsemi odmerki cepljeno čez milijon Slovencev

V petek so sicer opravili tudi 29.878 hitrih testov, ki jih v primeru pozitivnega izvida preverijo še s PCR-testi.

Z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 je pri nas po podatkih vlade cepljenih 1.134.696 ljudi oz. 54 odstotkov prebivalstva. Med starejšimi od 18 let je z enim odmerkom cepljenih 64 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 75 odstotkov.

Z vsemi odmerki cepiva pa je cepljenih 1.040.904 prebivalcev, kar je 49 odstotkov celotnega prebivalstva, 59 odstotkov med starejšimi od 18 let in 70 odstotkov starejših od 50 let. V petek so sicer cepili 8985 ljudi.