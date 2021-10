Tudi prejšnja dva rekordna dneva sistema Bicikelj so v Ljubljani zabeležili oktobra. Kot so zapisali na Mestni občini Ljubljana, so 10. oktobra 2018 zabeležili 6277 izposoj, 1. oktobra 2019 pa 6336 izposoj bicikljev.

Letos so v sistemu Bicikelj zabeležili 742.723 izposoj, od začetka delovanja sistema 12. maja 2011 pa se število približuje 8,5 milijona.

Ob tem so na občini spomnili, da je bilo ob začetku delovanja sistema izposoje koles vanj vključenih 30 postajališč ter 300 koles. Do danes so sistem razširili že na 79 postajališč z 790 kolesi. Zadnje postajališče so odprli 4. oktobra na Dolenjski cesti pri Strelišču Rudnik.