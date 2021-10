V pripor, ker je spolno zlorabil slabotno osebo

Vlado Čehić, ki ga je mariborsko okrožno sodišče prejšnji teden obsodilo zaradi spolne zlorabe slabotne osebe in odpravilo pripor, je po poročanju Večera in Slovenskih novic spet v priporu. Višji sodniki so ugodili pritožbi in stališču tožilstva, da pri nepravnomočno obsojenem še vedno obstaja ponovitvena nevarnost.