Luka Dončić za las zgrešil trojni dvojček

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je na drugi pripravljalni tekmi pred novo sezono lige NBA bil znova igralsko razpoložen in je na koncu za malo zgrešil trojnega dvojčka. V manj kot 18 minutah igre je k zmagi Dallasa nad Los Angeles Clippers s 122:114 prispeval 14 točk, devet podaj in osem skokov.