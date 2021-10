Slovenski nogometaši so z visoko zmago na Malti (4:0) odgovorili na ostre kritike po septembrski kalvariji v Splitu proti Hrvaški. Varovanci selektorja Matjaža Keka so v Valletti prikazali zelo prepričljivo predstavo in ohranili upanje, da se v zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo še lahko vmešajo v boj za drugo mesto v skupini H. V ponedeljek bo treba v Mariboru premagati Rusijo, ki je v Kazanu izvlekla srečno zmago proti Slovaški in ohranila šest točk prednosti.

Za slovensko reprezentanco se je začelo zapletati po prihodu na Malto, saj je uradni trening zaradi poškodbe izpustil Josip Iličić, ki je vadil po individualnem programu. Na koncu je virtuoz Atalante vendarle začel v udarni postavi in postal igralec tekme. Selektor Kek je pripravil največje presenečenje v obrambi, saj je Petra Stojanovića zamenjal debitant Žan Karničnik iz Mure in se izkazal z odgovorno igro. Po informacijah iz Vallette je imel Stojanović zdravstvene težave, zato ni bil niti na klopi. V primerjavi s tekmami septembra je v napadu začel Andraž Šporar, pričakovano je svoj položaj med vezisti zasedel Benjamin Verbič. Slovenska vrsta je pred tekmo napovedala odločnejšo igro v napadu in igro na zmago. Malta je bila samozavestna, da lahko osvoji vsaj točko, potem ko je bila pred mesecem dni v Stožicah enakovredna tekmica, vendar je bila sinoči veliko slabša od razigrane Slovenije.

Gostje so v Valletti hitro prevzeli pobudo in popravili pristop, ki je zatajil predvsem v Splitu proti Hrvaški. V kreaciji slovenskega napada se je malodane vse vrtelo okoli Iličića, ki so mu domači navijači namenili največ žvižgov s tribun. Po dvajsetih minutah je izvrstno podal do Sandija Lovrića, ki je zatresel mrežo, a je bil zadetek razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Slovenija je vztrajala naprej in bila nagrajena z vodstvom, ko je Jure Balkovec v kazenskem prostoru našel prav Iličića, ki je hladnokrvno dosegel peti slovenski gol v kvalifikacijah. Malta je imela pred odmorom imenitno priložnost za izenačenje, a je Montebello v zraku slabo zadel žogo in vratar Jan Oblak ni imel dela.

Sloveniji je močno odleglo na začetku drugega polčasa, ko je Andraž Šporar najlepšo slovensko akcijo v kvalifikacijah pretvoril v povišanje vodstva. Vse se je začelo z dolgo žogo Bijola, Lovrić je takoj reagiral s peto, Šporar pa je z diagonalnim strelom atraktivno zadel za 2:0. Slovenija se je sprostila v igri in povsem zasenčila skromnega tekmeca, ki se je večinoma samo branil. Po uri igre je novo mojstrovino izpeljal Iličić, ki je vpisal petnajsti zadetek za reprezentanco in se ob menjavi objel s selektorjem Kekom. Za piko na i zmagovitemu večeru v Sredozemlju je prvenec v izbrani vrstni dosegel tudi Benjamin Šeško. Obetavni napadalec Salzburga je z osemnajstimi leti postal daleč najmlajši strelec v zgodovini reprezentance. Za več kot tri leta je izboljšal dosedanji rekord Mileta Ačimovića.

»Čestitam igralcem za zmago. Naredili so tisto, kar smo želeli in pričakovali. Igra je bila zanesljiva. Zmaga nam lahko pride prav, če bomo pametni. Zaupamo lahko tudi igralcem, ki niso v prvem planu. Zelo sem zadovoljen. Ko smo dali zadetek, smo bili samozavestni in dobro izpeljali akcije. Na Malti že dolgo nihče ni zmagal s štirimi zadetki razlike. Tekma z Rusijo bo pokazala, kje smo,« je za Šport tv povedal selektor Matjaž Kek.