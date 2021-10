Čeferin v primeru Perić spet neuspešen

Odvetnik Peter Čeferin je zahteval obnovo postopka zoper Ivana Perića, ki je bil zaradi umora matere, očima in polbrata v apartmaju v hrvaškem Rovinju leta 2002 obsojen na 30 let zapora. Njegove argumente so najprej zavrnili ljubljanski okrožni, zdaj pa še višji sodniki.