Veliki sobotni nagradni kviz

Včerajšnja agencijska vest se je glasila takole: »Predsedniku medtem ni uspelo prevzeti vajeti poslanske skupine… Vrstili so se znotrajstrankarski spopadi, ki niso bili povezani s političnim programom in idejami, temveč z egom posameznih akterjev in osebnimi interesi posameznikov, kar je vplivalo tudi na priljubljenost stranke med volilci.« Naše vprašanje se glasi: O razkolu v kateri politični stranki govori ta novica?