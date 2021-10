Sarajevski raperji na pohodu

Sarajevski raper Jala Brat s pravim imenom Jasmin Fazlić je postal prvi balkanski izvajalec, ki ima na pretočni glasbeni platformi Spotify več kot milijon poslušalcev na mesec, s čimer se je pohvalil tudi sam na družbenih omrežjih. Jala Brat te dni pripravlja novi album z naslovom Futura, ki ga je pred kratkim oglaševal tudi na znamenitem Times Squaru v New Yorku, a datum izida še ni znan. Na njem bo 15 pesmi, pri katerih je sodeloval z glasbeniki, kot so Elena, Hava, C Kan, Light, Pyrex, MC Hariel, Noizy in Tory Lanez ter Buba Corelli, s katerim Jala Brat sodeluje najpogosteje. Jala Brat in Buba Corelli sta tako na primer leta 2013 skupaj posnela album Sin City, na youtubu pa tri leta kasneje objavila album Kruna, na katerem je mogoče najti hite Sporije, Restart, Dokaz in Klinka. Sodelovala pa sta z nekaterimi od najpopularnejših zvezd z Balkana, tudi s Severino in turbofolk pevko Mayo Berović.