Bolj naklonjeni Afganistancem, drugi deležni nasilja

Slovenija je pospešila skrb za afganistanske družine, ki so bile evakuirane iz Kabula in so začasno ostale ujete v Logatcu, ter za afganistanske migrante. Po drugi strani pa v roke nasilnih hrvaških policistov še vedno vrača druge migrante. Zaradi novega videoposnetka pretepanja na bosanski meji Bruselj v preiskavo.