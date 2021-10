Po torkovem protestu, kamor je sicer vabilo gibanje Resni.ca, je po mnenju Protestne ljudske skupščine, ki se je oblikovala ob robu petkovih kolesarskih protestov, jasno, da »vlada načrtno ustvarja razkol v družbi, nasilje in krizno stanje in mora zaradi tega nemudoma odstopiti«. Trenutne razmere pa so v interesu zgolj premierju Janezu Janši, notranjemu ministru Alešu Hojsu in privržencem, ki želijo »ustvariti izredno stanje«, so zapisali v sporočilu za javnost ob protestu.

»Nesprejemljivo je, da ta vlada vsakodnevno povozi odločitve sodišč, ignorira izdane sodbe in sprejema zakone, ki kršijo temeljne človekove pravice in svoboščine,« so dodali.

Z namenom zavarovanja človekovih pravic so predstavili zahteve za zakonsko zaščito žvižgačev, odvzem nepojasnjenega premoženja, krepitev nadzornih funkcij, transparentnost institucij in strank, državno opravičilo izbrisanim, omogočanje nenasilnih protestov, solidarno migracijsko politiko, popravo vseh škodljivih zakonov ter spoštovanje ustave in delitev vej oblasti.