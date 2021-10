Po štirih letošnjih spomenikih Milano-San Remo (zmagovalec Belgijec Jasper Stuyven), po Flandriji (Danec Kasper Asgreen), Liege–Bastogne–Liege (Slovenec Tadej Pogačar) in Pariz-Roubaix (Italijan Sonny Colbrelli) bo Lombardija danes gostila še zadnjega na kar 239 kilometrov dolgi progi od Coma do Bergama. Kolesarska karavana bo morala na težki preizkušnji z vzdevkom klasika padajočega listja opraviti s sedmimi vzponi in več kot 4400 višinskimi metri, sočasno pa bo to tudi zadnja dirka svetovne serije za leto 2021.

Prvi favorit za zmago na 115. izvedbi Lombardije je Primož Roglič, ki je v petih dneh v Italiji dobil kar dve klasiki: minulo soboto je drugič zmagal po Emiliji, v sredo pa na Milano–Torino, ko si je na najstarejši enodnevni dirki na svetu privozil jubilejno, že 60. zmago v profesionalni karieri in trinajsto v letošnji sezoni, vendar po drugi strani šele šesto na dosedanjih enodnevnih preizkušnjah.

Pred svojim četrtim nastopom na zadnjem spomeniku sezone Primož Roglič nima nič kaj lepih spominov na leto 2019 in končno sedmo mesto: »Tudi pred dvema letoma sem odšel v Lombardijo s popotnico dveh zmag (po Emiliji in Tri doline Vareseja, op. p.), a sem na žalost ostal brez zmage. To je največja in najprestižnejša med jesenskimi klasikami. Dovolj je reči že to, da gre za kolesarski spomenik. Skupaj z ekipo bomo dali vse od sebe in potem bomo videli, kaj nam bo to prineslo in ali se lahko tudi tokrat spet potegujemo za zmago.«

V ožjem krogu favoritov je tudi Rogličev rojak Tadej Pogačar, ki pa bo po Lombardiji letos opravil debitantski nastop. Kolesar s Klanca pri Komendi je prejšnjo soboto po Emiliji odstopil, v torek je na stoti izvedi dirke Tri doline Vareseja osvojil tretje mesto, dan kasneje pa je bil četrti na Milano–Torino, potrem ko ga je v ciljnem sprintu prehitel Portugalec Joao Almeida, ki v naslednji sezoni prihaja v Pogačarjevo ekipo UAE Emirates.

Pred zadnjo dirko v letošnji tekmovalni sezoni, po kateri bo ne glede na razplet ostal na prvem mestu na svetovni jakostni lestvici mednarodne zveze UCI, Tadej Pogačar pravi: »To bo šele moja prva dirka po Lombardiji. Ko smo šli v izvidnico, sem ugotovil, da gre za lepe kraje in zahtevne ceste. Brez dvoma nas čaka težka dirka, vendar se je veselim za konec svoje zares uspešne tekmovalne sezone. Po nastopih na zadnjih dveh dirkah in dvodnevnem premoru bom nared in pričakujem super dirko. Vsekakor sem optimistično razpoložen, saj mislim, da tudi kot ekipa dobro dirkamo, kar smo pokazali tudi na zadnjih nastopih v Italiji.«