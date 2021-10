Četrtkov polfinale med Francijo in Belgijo na Juventusovem stadionu je bil nogometna klasika in poslastica, dvoboj verjetno trenutno najboljših evropskih reprezentanc, ki sta se nazadnje na velikih turnirjih srečali v polfinalu svetovnega prvenstva v Rusiji 2018, ki ga je z minimalno prednostjo dobila Francija. To je bil tudi dvoboj ekip z verjetno najboljšima napadalnima trojicama v svetovnem reprezentančnem nogometu, hkrati pa sta to ekipi, ki redko, če sploh, izgubita kakšno tekmo in ju je izjemno težko premagati.

Francozi so bili za bojazljivo igro v prvem polčasu tekme – v glavnem so uporabljali obrambno postavitev 5-3-2 in proti golu sprožili vsega štirikrat – sicer kaznovani pred koncem prvega polčasa po dveh na videz nenevarnih akcijah z obeh kril, ko sta bila zaradi neodločne in nepazljive obrambne igre Francozov uspešna Yannick Carrasco ter napadalec Chelseaja Romelu Lukaku; ob koncu prvega polčasa se je tekma z 2:0 za Belgijce zdela odločena. Toda pri takšnih nasprotnikih tekme ni konec do zadnjega sodnikovega žvižga. Francozi so v drugem polčasu začeli postopoma dvigovati ritem napadalne igre, predvsem pa se je zbudil eden največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Kylian Mbappe (PSG). Ta je najprej pripravil izjemno akcijo v kazenskem prostoru za najboljšega prijatelja Karima Benzemaja, ki je med štirimi belgijskimi branilci s strelom iz obrata s kakšnih 12 metrov dosegel 32. zadetek za reprezentanco in s tem na lestvici najboljših strelcev galskih petelinov prehitel legendarnega in neponovljivega Zinedina Zidana. Zatem je Mbappe v 68. minuti skoval akcijo, po kateri je belgijski vezist Tielemans v kazenskem prostoru pohodil Griezmanna, nemški sodnik Daniel Siebert pa je po ogledu videoposnetka dosodil enajstmetrovko, ki jo je pariški napadalec zanesljivo zabil v levi zgornji kot Realovega vratarja Thibauta Courtoisa. Po izenačenju na 2:2 pa se je tekma šele razživela, videli smo pravi nogometni »rock'n roll«, tudi razveljavljeni zadetek Lukakuja in prečko Pogbaja, v zadnjih sekundah 90. minute pa je Francija povedla s 3:2 z zadetkom igralca Milana Thea Hernandeza po izjemni podaji Pavarda z desne strani in s strelom s kakšnih 14 metrov v levi Courtoisov kot. Realov vratar sicer redko prejme tri zadetke na eni tekmi, tokrat pa je bil pri vseh praktično nemočen. Francozi so se tako izvlekli po neverjetnem preobratu v eni najbolj nepozabnih tekem zadnjega časa.