Študenta v sobi pričakala sova

Samo mislimo si lahko, kako presenečen je bil študent, ko se je v sredo zvečer vrnil v svojo sobo v študentskem domu pri biotehniški fakulteti v Grobljah. V temi je z vrha omare za njim oprezala sova. Ker je šlo za lep primerek odrasle živali, ki naj bi čez krila merila dober meter, je pogumni mladenič pri reševanju vsiljivke za pomoč prosil gasilce. Na klic so se odzvali gasilci poklicne gasilske enote CZR Domžale. Kot je za domžalski portal domzale.si povedal vodja IV. izmene Bogdan Potočnik, so bili ob 20.33 obveščeni, da je v eni od sob internata v Grobljah sova. V sobo je prišla skozi odprto okno, ko stanovalca ni bilo doma. Ker imajo gasilci veliko izkušenj z reševanjem in pomočjo živalim, jim tudi ta intervencija ni delala težav. Sovo so na lep način ujeli in jo nato nepoškodovano spustili v naravo. Vse kaže, da pernati nočni prijateljici ni ustrezalo slabo vreme, zato si je poiskala zavetje v študentskem internatu. vl