Paraolimpijec Luka Trtnik: Naučil se je igranja z levico in postal paraolimpijec

Triindvajsetletni Luka Trtnik je letos prvič tekmoval na paraolimpijskih igrah. Do namiznega tenisa goji veliko veselje, zato mu volje do treninga ne manjka. Skušal se bo uvrstiti tudi na naslednje paraolimpijske igre in morda poseči po najvišjih uvrstitvah.