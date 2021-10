Gre za nujno posodobitev naše industrije, da bomo tudi čez 10, 20, 30 let imeli dobra delovna mesta. Marsikdo se boji, da bomo nekoč žalostno zrli na blaginjo drugih celin. Državljani hočejo, da se lotimo nalog, ki nas čakajo. Tako so mi povedali zaposleni v jeklarnah, kemičnih podjetjih, strojništvu in avtomobilski industriji. Ne smemo se bati sprememb in polaganja tehnoloških ter industrijskih temeljev za prihodnost. Pomembno je tudi, da v manj kot četrt stoletja postanemo podnebno nevtralna industrijska država. S tem bi lahko ponudili nova zagotovila.

Imamo tudi na primer prvovrstno mobilno mrežo v Nemčiji. Zavedamo se, da moramo povečati in posodobiti električno omrežje. Nadgradili bomo pridobivanje elektrike iz vetrne in sončne energije. V ta namen moramo izpiliti postopke načrtovanja in pridobivanja dovoljenja in podpreti zasebne naložbe v posodobitev industrije. Mladina/Der Spiegel