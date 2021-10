Samo malo se bom pomudila pri njem (pri Hojsu). Nedeljski intervju z njim (na komercialni televiziji) me je znova prepričal, da novinarji potrebujejo dodatno usposabljanje za »spopad« z manipulacijami in lažmi takih politikov. Kljub temu je bilo zanimivo opazovati, kako si je, soočen z argumenti, izmišljeval vedno nove izgovore, postajal vedno manjši, manj blebetav, na koncu pa čisto »nag« izustil še zadnjo obrambo: »Vsak dela napake.« Že res, a navadne državljane »napake«, na primer z maskami, drago stanejo. Toliko o enakosti.

Bila sem prepričana, da vladajočim ni mar za naš denar, ker spet vrtajo veliko luknjo v državno blagajno ter ga tako razsipniško delijo svojim posvetnim in cerkvenim prijateljem. Pa nas zdaj na vso moč prepričujejo, koliko nas stanejo ti nezakoniti protesti. Nezakoniti? »Niso prijavljeni, organizator je v resnici znan, ker vabi na shode, in vsi po vrsti so polni nasilja,« trdijo. »Morajo plačati škodo.« Sem proti nasilju, še muhe ne ubijem, vsako nasilje mora biti kaznovano, sem pa tudi proti nedopustnim manipulacijam, da so bili vsi protesti nasilni. Tudi ali še zlasti »kolesarski«. Njihov argument? Ker so vpili »smrt janšizmu« in simbolno zažigali lutke. (Njihovi robokopi pa so samo prijazno vlekli in kaznovali bralce ustave.) Ponavljajo, da je zanje odgovorna opozicija, in hočejo zanikati naš spontani upor proti škodljivi vladi. Radi bi posplošili vse proteste, jih izenačili ter na koncu vse prepovedali. To je bil namen skupne seje odborov za pravosodje in za notranje zadeve. Ker nam niso mogli zapreti ust z zakonom, ki je padel, mislijo, da jih bodo pa tako. Dober dan, policijska država! Prvič v naši samostojnosti so aktivirali 9. člen in videli smo, kaj to pomeni. S solzivcem so zaplinili vse po vrsti: upokojenci so sedeč na tleh lovili sapo, jokali so otroci in odrasli, ki so prihajali domov, prodajalke v trgovinah, turisti v lokalih. Še malo in bomo imeli na ulicah vojsko. To policija imenuje varovanje protesta.

Kdor želi ohraniti že zaradi epidemije načeto duševno zdravje, naj ne posluša sej odbora, ki mu predseduje »strokovnjak«: za napake tožilstva, sodstva in ustavnih sodnikov, za ohlajanje Zemlje in panterje, za migrante, LGBT-skupnost, za pravo družino ter pravo domoljubnost…, zlasti, ker mu vedno priskočita na pomoč Hojs in Olaj. Skupaj zlorabljajo seje. Čakamo, da bodo Olajevi končno ugotovili ter povedali, kdo je bil na protestih nasilen, jih kaznovali, a molčijo. S tem samo potrjujejo, da bolj ali manj glasni namigi o tem, da nasilneže sami infiltrirajo med mirne protestnike, niso teorije zarot. Hočejo dobiti razloge za posplošeno obtoževanje, »vsi so drhal«, in vedno bolj represivne ukrepe. Hojs se spreneveda, da ni sploh vedel, kdo so rumeni jopiči, a ravnanje policistov, »ubožce so vrgli po tleh«, so takoj vzeli pod drobnogled. In kaj potem, če so neonacisti, treba je pogledati tudi leve skrajneže – »nekateri od njih so tudi v parlamentu« – itd. Minister za kulturo, še bolj aroganten in poniževalen do opozicije, s piedestala ponavlja isto. In ne bo jim vzel statusa društva. Koalicijski poslanci pa se raje izognejo, kot da bi potrdili: neonacizem ni v javnem interesu. Kam smo prišli? Kaj smo dopustili!

Utrujenost, nemoč, malodušje, žalost in strah se širijo med nami. Pa pravijo, da so izvoljenci ljudstva. Izvoljeni poslanci SMC in DeSUS pač ne bi bili v Janševi vladi. Pa SDS trdi, kako jim na terenu vsi ploskajo. Zakaj pa ankete kažejo čisto drugače? Zlasti njihov spopad z epidemijo in cepljenje podpira samo še peščica. Ko bi se že enkrat vse to končalo! Pa se ne bo. Še prej si mora Janša s SDS zagotoviti zmago na volitvah. Bo njihov novi trojanski konj, stranka Resnica z Zoranom Stevanovićem, preslepila dovolj državljanov, da bodo prišli v parlament in skupaj z Janšo zavladali? In ne pozabimo: poslušni uresničujejo vse Janševe besede. Grozil je z državljansko vojno.

Polona Jamnik, Bled