Gorski reševalci niso taksisti Gorski reševalci pomagajo poškodovanim in obolelim v gorah, da se vrnejo na trdna, položna tla. To je njihovo poslanstvo in večkrat se zaradi drugih sami znajdejo v nevarnosti. Zadnja leta pa se vse prevečkrat srečujejo z nerazumnimi in nenavadnimi željami in zahtevami gornikov. Pisali smo že o opitih planincih, ki so omagali sredi skal, pa tudi o neprimerno obutih, ki so se v natikačih podali v višave. Pred dnevi se jim je pripetila še ena »zanimiva« situacija, na kakršno doslej niso naleteli. Dežurni zdravnik reševalne ekipe je proti večeru prejel klic tujca, ki je v polomljeni angleščini povedal, da je na visokogorski koči pod Triglavom in potrebuje prevoz v dolino. A gospod ni bil poškodovan, bolan ali kakor koli drugače omejen, da se ne bi zmogel sam spustiti pod vznožje gore, ampak se je malce uračunal s časom. Deset ur kasneje, zgodaj zjutraj, je namreč imel letalo z Brnika, ki ga pač ni mogel zamuditi. Ko so mu prijazno povedali, da reševalna služba ni taksi, je začel izsiljevati, da se bo pač samopoškodoval in bo prevoz zanj postal nujen. Zdravnik je čustveno obarvan pogovor na silo prekinil, v zapisu na profilu GRS na facebooku pa dodal, da radi pomagajo, da jim v akcije ni težko vložiti časa in truda, a da je take zahteve turistov včasih res težko »prežvečiti«.

Od kostanja do uničene garaže Če česa, se v teh lepih jesenskih dneh, ko gozdove zajame mavrica čudovitih barv, veselimo tudi plodov dreves. Najbolj kostanja, ki se po grlu najraje skotali ob spremljavi kakšne dobre kapljice. A to zna biti tudi nevarno! Prejšnji teden so namreč morali v stanovanju na Škofljici posredovati prostovoljni gasilci iz štirih enot, saj se je med pečenjem kostanja v garaži ogenj razširil. Zajel je garažo, ki je v celoti uničena, in nadstrešek ob hiši, ki je poškodovan. Nauk zgodbe: ne peci kostanja v zaprtih prostorih.

Razgrajala tudi v marici Nekateri stežka priznajo poraz. Ali pa težko prevzamejo odgovornost za lastne napake. V to skupino spadata tudi 24 in 32 let stara osumljenca, ki sta neko jutro prejšnji teden v središču Ljubljane razbila steklena vrata na objektu, iz njega ukradla več stvari, povzročila za 2000 evrov škode, nato pa zbežala. Policisti so ju kmalu zatem v bližini prijeli, a dvojici to, kakopak, ni bilo všeč. Na poti na pridržanje v prostore policije sta namreč poškodovala še notranjost intervencijskega vozila in naredila za dodatnih nekaj sto evrov škode.

Z motiko nad gosta Če ne s turisti, pa imajo hrvaški policisti polne roke dela z domačini. Lastnik restavracije v bližini Splita naj bi namreč brutalno napadel turista iz Poljske. Ta je medijem povedal, da so najprej dolgo čakali na vstop v gostilno, ko pa so naleteli še na nesramnega natakarja, so se jest odpravili drugam. Pol ure zatem, ko je na spletu napisal slabo kritiko prejšnjega lokala, je k mizi privihral lastnik, ga nadiral, mu pljunil v obraz in v krožnik s hrano. Glasno sta se sprla. Turist je lastniku sledil v njegov lokal, da bi ga fotografiral za prijavo policiji, ta pa ga je sredi ulice večkrat udaril in napadel z motiko, vzel telefon in ga vrgel ob tla. Policija je prijela poljskega turista, ker je v svojem jeziku preklinjal, napisali so mu tudi kazen. Lastnik gostilne incidenta za medije ni komentiral.