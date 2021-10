O neumnosti in strokovni nepoštenosti

Oblast bi nas rada na vse načine prepričala, da PCT-ukrep deluje, in marsikdo ji poskuša ustreči. V ponedeljek, 26. septembra, je voditelj televizijskega dnevnika poročal: dobra novica, epidemija se umirja, potrjenih primerov okužb je bilo včeraj šest manj kot prejšnjo nedeljo. Če bi vrgel pogled na podatke prejšnje nedelje – morda je on vodil dnevnik – bi videl, da so takrat opravili 250 več PCR-testov. Ko to uskladimo, se dobra novica spremeni v slabo: okužb ni bilo manj, ampak 46 več.