Cigarete ugašajo tudi na platnu

Časi, ko so bili filmski protagonisti zaviti v meglo cigaretnega dima, so že desetletja za nami. Če dobro pomislimo, se je težko spomniti celo filmov, v katerih, ko gre za ameriške filme, sploh kdo prižge cigareto. Tobaka. Marihuane že, ker je ta, sploh v ameriški družbi, dobila vlogo zdravilnega sredstva za vse bolj depresiven srednji sloj, tobaka pa ne boste videli pogosto. »Tako sem se veselila zelenega oblaka dima, a to ni bilo mogoče. V letu 2021 to ni dovoljeno. Ne želim promovirati kajenja, a prav tako ne poskušam promovirati odiranja pasjih mladičev,« je nedolgo nazaj med promocijo filma Cruella na primer zavzdihnila Emma Stone. Igralka je s svojim obžalujočim monologom želela povedati, da bi bila njena Cruella bolj pristna in da bi se sama lažje vživela v lik, če se kajenju ne bi odpovedala, a je v resnici s tem pokomentirala tudi današnje hiperkorektne čase. Cruelle de Vil, kakršno smo poznali do 21. stoletja, torej s cigareto in ustnikom, ki ga je vrtela v rokah tako v animiranem filmu 101 dalmatinec iz leta 1961 kot v igranem filmu z Glenn Close iz leta 1996, ni več. Nova Cruella ne kadi in nova Cruella, čeprav je bila njena obsedenost z dalmatinci in njihovo modno kožo vse doslej bistvenega pomena, ne odira psov.