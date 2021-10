Dr. Vesna Bergant Rakočević, predsednica Slovenskega sodniškega društva: Kontinuiteto sodnikom očitajo ljudje, ki se borijo s svojimi demoni iz preteklosti

Ljubljanska višja sodnica in predsednica Slovenskega sodniškega društva dr. Vesna Bergant Rakočević v očitkih vidnih politikov, ki v sodstvu vidijo kontinuiteto iz komunističnih časov, vidi paradoks, saj jih izrekajo predvsem tisti, ki so bili sami politično dejavni v manj demokratičnih časih in se po njenem mnenju morda zato celo borijo s svojimi demoni iz preteklosti.