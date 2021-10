Goran Vojnović: Postapokaliptična kolumna

Ko sem prejšnjo sredo zvečer stopil iz Cankarjevega doma, se mi je zazdelo, da se zunaj odvijajo priprave na konec sveta. Z neba se je zlivala tropska nevihta in od Kidričevega spomenika so tja proti vladni palači drli pravi pravcati hudourniki. V glavi so se mi vrteli zgodnejši prizori tega dne, slike protestnikov, ki iz nekega razloga zasedejo ljubljansko obvoznico, in policije, ki jih preganja z vodnim topom. V tistem trenutku še nisem vedel, kako se je vse skupaj končalo, in ko je po Prešernovi ulici mimo mene zapeljal cel konvoj policijskih vozil s prižganimi sirenami, sem pomislil, da nekje v bližini potekajo boji prsi ob prsi. Nekaj minut zatem so začeli po mestu drveti še gasilski tovornjaki in reševalna vozila in slika konca je bila popolna.