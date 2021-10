To so dobre tri odstotne točke več kot v prejšnjem sklicu nemškega parlamenta. Ena od njih je 47-letna Awet Tesfaiesus, ki je kot ena izmed treh izvoljenih poslancev z afriškimi koreninami postala prva temnopolta ženska v bundestagu. Predstavlja afriško skupnost, ki v Nemčiji šteje okoli milijon ljudi. V Eritreji rojena Tesfaiesusova je v Nemčiji diplomirala iz prava in je dobro desetletje partnerica v odvetniški pisarni, kjer se zadnja leta ukvarja predvsem z azilnimi postopki. Da bo kdaj šla v politiko, nikoli ni verjela. Čeprav je bila že leta aktivna pri Zelenih na občinski ravni, o nacionalni politiki ni razmišljala. A da mora nekaj storiti tudi sama, se je odločila po napadih skrajnega desničarja, ki je lani pozimi v mestu Hanau umoril devet ljudi z migracijskim ozadjem. »Prišla sem v Nemčijo, študirala, dobro se mi je godilo. Šele po napadu v Hanauu sem ugotovila, da je popolnoma vseeno, ali imam svojo odvetniško pisarno in ali sem nemška državljanka. Na koncu še vedno sedim v istem čolnu kot begunci, ki so prišli sem pred tremi meseci. Ko me ljudje vidijo na cesti, vidijo tujko. Tudi sama nisem varna pred rasističnimi napadi,« je povedala Tesfaiesusova. S svojim delom v parlamentu želi otrokom z migracijskim ozadjem izboljšati pogoje šolanja, boriti pa se želi predvsem proti rasizmu, ki ga je med volilno kampanjo občutila tudi na lastni koži. Ljudje so jo na predvolilni stojnici zbadali z opazkami, češ čemu ne kandidira v Afriki, a se za njihove zbadljivke ni zmenila. »Želim si, da bi moji otroci tukaj lahko imeli prihodnost enakopravnih članov družbe,« pravi nova poslanka bundestaga.