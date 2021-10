Ker oče ukaza ni želel izpolniti, je vedoč, da se mu bodo maščevali, v naslednjih dneh s svojo štiričlansko družino pobegnil v ZDA. Zaprosili so za azil in prvo zatočišče dobili v enem od newyorških centrov za brezdomce. Medtem ko sta starša začela opravljati priložnostna dela, je deček Tanitoluwa tam prvič prišel v stik s šahovnico in črno-belimi figurami. Igro je takoj vzljubil. Uspel se je vpisati v enega od šahovskih klubov v mestu, ki se je zaradi težkega statusa družine odrekel vpisnini. V klubu se je nato uril vsako prosto uro. Že leto dni pozneje je odigral svoj prvi turnir, pri devetih letih pa je imel že sedem trofej, katerih število se odtlej samo še veča. V šahovskem klubu so prav zaradi Tanitoluwove nadarjenosti zagnali spletno množično financiranje za pomoč družini. Denarja se je zbralo več kot dovolj, tako da si je družina uspela ustvariti nov dom. Za presežne donacije je oče ustanovil poseben sklad, s katerim zdaj pomagajo pomoči potrebnim otrokom po svetu. Tanitoluwova navdušenost nad šahom medtem ne pojenja. Študira igre glavnih igralcev šaha, tudi prvouvrščenega na lestvici Mednarodne šahovske zveze Magnusa Carlsena. Sedem ur med tednom in do deset ur čez konec tedna posveti igranju šaha. Zadal si je namreč cilj postati najmlajši šahovski velemojster na svetu. Za zdaj mu gre odlično od rok. Letos se je že uvrstil med najmlajše ameriške nacionalne šahovske mojstre.