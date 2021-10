V stranki NSi so prepričani, da je treba v javnem prostoru umiriti stvari, k temu pa pozivajo tudi del opozicije. Predsednik stranke Matej Tonin je dejal, da je za zmanjšanje nezadovoljstva ljudi treba naprej umiriti strasti v koaliciji, se pa ne strinja s pristopom opozicije: »Odgovornost nosi vsa politika, najprej pa koalicija. Hkrati pa pristop opozicije deluje na izkoriščanju jeze ljudi. Potreben je premislek, kje lahko storimo korak nazaj, da bomo kasneje lahko storili korak naprej in ljudi ne vznemirjali po nepotrebnem.« Ob tem dodaja, da so ob morebitnih komunikacijskih težavah med opozicijo in stranko SDS v NSi na voljo za posredovanje. Med drugim je dejal, da v stranki razumejo nezadovoljstvo ljudi in jih pozval k mirnemu protestiranju ter uporabi pravnih sredstev: »Želimo, da ljudje razumejo, da za ukrepe ni kriva vlada, ampak virus,« je poudaril.

Tonin ponuja opoziciji tudi dogovor, nemara sporazum o morebitnih predčasnih volitvah. »Volitve so praktično za ovinkom. Če so predčasne volitve cena dogovora, da v miru izpeljemo predsedovanje in spravimo oba proračuna pod streho, se mi zdi to razumna cena za neko bolj normalno klimo v tej državi, ki bo v korist vseh, ne zgolj koalicije, ampak celotne države,« je dejal Tonin.

Vse bolj glasno o predčasnih volitvah Izjava predsednika stranke NSi potrjuje informacije, da se v koalicijskih vrstah pogovarjajo tudi o možnosti predčasnih volitev, kar je bila doslej pri njih tabu tema. Podpredsednik SDS Aleš Hojs je slabim tednom izjavil, da se v stranki SDS s predsednikom Janezom Janšo veliko pogovarjajo in razmišljajo tudi o možnosti predčasnih volitev. »Prepričan sem, da je popolnoma vseeno, ali so predčasne volitve mesec ali dva prej ali pa pridemo do rednih volitev, praktično smo v zaključku našega mandata,« je takrat izjavil Hojs. Ob tem je dodatno pojasnil, da imajo v SDS glede tega vprašanja deljena mnenja, ker nekateri menijo, da ni treba čakati do konca, drugi pa so prepričani, da je treba vztrajati do konca. Če bodo tudi po pogovorih z ljudmi ocenili, »da je bolj primerno, da odidemo prej na volitve, bomo takim predlogom in mnenjem gotovo sledili«, je še dejal Hojs. Ker je zaradi njegovih izjav v javnosti završalo, so v SDS kmalu zatem pojasnili, da gre v tem primeru za Hojsovo osebno mnenje. Toninova ponudba o posredništvu med koalicijo in opozicijo bi lahko pomenila, da scenarij predčasnih volitev ni več tako nemogoč, kot je kazalo še pred kratkim. Tonin je omenjal, da ni nujno, da bi bile redne volitve maja, lahko bi jih imeli že marca, morda februarja.