»Očitno je, da ekipa ne igra na nivoju, ki ga vsi pričakujejo,« je odločitev za razhod s Schillerjem komentiral direktor Žalgirisa Paulius Motiejunas. »Že pred dnevi smo omenili, da morajo vsi sprejeti odgovornost. Na žalost nismo mogli tratiti dragocenega časa in morali smo sprejeti hitro odločitev. To ne pomeni, da vse kar je delal trener Schiller, ni delovalo. V 15 mesecih sodelovanja je bilo veliko pozitivnega. Radi bi se mu zahvalili za vse delo, ki ga je opravil.«

Žalgiris je v novo sezono stopil zelo slabo. Za začetek je izgubil vseh pet pripravljalnih tekem, nato pa nanizal še dva zaporedna poraza v Evroligi, kjer po včerajšnjem porazu proti ruskemu Zenitu zaseda zadnje mesto. 54-letni Zdovc je bil do letošnjega avgusta na klopi francoskega prvoligaša Paris Metropolitanes 92. Z njim se je v prejšnji sezoni uvrstil v četrtfinale Evropskega pokala.

Jure Zdovc ima za seboj izredno bogato igralsko in trenersko kariero. Z Jugoslavijo je leta 1988 osvojil srebrno medaljo na olimpijskih igrah v Seulu, z isto reprezentanco pa je osvojil še dve zlati medalji z evropskih prvenstev (1989 in 1991) ter zlato medaljo s svetovnega prvenstva leta 1990. Za slovensko izbrano vrsto je odigral 57 tekem in je s 755 doseženimi točkami na četrtem mestu po dosegu točk. Na prvem mestu je še naprej Teoman Alibegović z 990 točkami. Kot drugi slovenski košarkar je bil leta 2020 sprejet v Mednarodni košarkarski hram slavnih, leta 2015 pa še v Hram slovenskih športnih junakov. Poleg slovenske reprezentance in Olimpije je kot trener vodil še Iraklis, Bosno Sarajevo, Spartak St. Peterburg, Gaziantep, AEK, Cedevito in Metropolitanes 92.