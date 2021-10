Še bo vetrovno. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 12 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, predvsem na jugovzhodu pretežno oblačno. Pihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na vzhodu pretežno oblačno, drugod povečini sončno. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, burja na Primorskem bo slabela. V ponedeljek bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutro bo hladno, ponekod bo možna slana. V torek bo spremenljivo oblačno, prehodno bo možen rahel dež.

Vremenska slika: Nad južnim Jadranom in osrednjim Sredozemljem je ciklonsko območje z vremensko fronto. V višinah priteka nad naše kraje z vzhodnimi vetrovi hladen in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo v krajih vzhodno od nas pretežno oblačno, dež bo ponehal. Drugod bo povečini sončno. Ob severnem Jadranu bo še pihala zmerna do močna burja.