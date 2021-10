Današnji polfinale na Juventusovem stadionu je bil prava nogometna klasika in poslastica, dvoboj verjetno trenutno najboljših evropskih reprezentanc, ki sta se nazadnje na velikih turnirjih srečali v polfinalu svetovnega prvenstva v Rusiji 2018, ki ga je z minimalno prednostjo dobila Francija. To je bil tudi dvoboj ekip z verjetno najboljšima napadalnima trojicama v svetovnem reprezentančnem nogometu, hkrati pa sta to ekipi, ki redko, če sploh, izgubita kakšno tekmo in ju je izjemno težko premagati.

To se je potrdilo tudi danes v Torinu: oba selektorja – Francoz Didier Deschamps in belgijski Roberto Martinez – sta skovala enaka taktična načrta, s postavitvijo 3-4-3, ki sta se v obrambni formaciji gibljivo spreminjali v 5-3-2, kar pa sta postavi, katerima je težko zabiti gol. Tudi zato sta v večini prvega polčasa tekme ekipi igrali v glavnem med obema kazenskima prostoroma, brez pravih priložnosti za zadetek, kar je zlasti presenetljivo za Francijo, ki je proti vratom belgijskega vratarja Thibauta Courtoisa sprožila vsega štiri strele, kar je glede na potentnost francoskega napada (Mbappe, Benzema in Griezmann) na meji dojemljivega. Francozi so bili za to bojazljivo igro kaznovani pred koncem prvega polčasa po dveh na videz nenevarnih akcijah z obeh kril, ko sta bila zaradi neodločne in nepazljive obrambne igre za oba zadetka kriva branilca, ki igrata pri münchenskem Bayernu: najprej je v 37. minuti na levi strani Benjamina Pavarda preigral Atleticov vsestranski igralec Janick Carasco, ki je poleg tega ujel tudi francoskega vratarja Huga Llorisa (Tottenham) dobesedno na levi nogi s strelom v njegov bližnji kot; štiri minute kasneje pa je na las podobno akcijo na desni strani izvedel napadalec Chelseaja Romelu Lukaku, ki je otročje lahko preigral Lucasa Hernandeza in spet presenetil Llorisa s strelom v bližnji kot, tik pod prečko. Ob koncu prvega polčasa se je tekma zdela odločena.

Toda pri takšnih nasprotnikih tekme ni konec do zadnjega sodnikovega žvižga. Francozi so v drugem polčasu začeli postopoma dvigovati ritem napadalne igre, predvsem pa se je zbudil eden največjih zvezdnikov svetovnega nogometa Kylian Mbappe (PSG), ki je najprej pripravil izjemno podajo Griezmannu (Atletico) – ta je pri strelu zgrešil skorajda nemogoče – v 62. minuti pa je odigral izjemno akcijo v kazenskem prostoru s svojim največjim prijateljem Karimom Benzemajem, ta pa je med štirimi belgijskimi branilci s strelom iz obrata s kakšnih 12 metrov premagal klubskega kolega iz madridskega Reala Courtoisa. To je bil 32. zadetek Benzemaja za reprezentanco, s čimer je na lestvici najboljših strelcev te ekipe prehitel legendarnega in neponovljivega Zinedina Zidana, ki je bil zadnja leta tudi njegov trener pri Realu in ga je naredil za eno najboljših »devetk« na svetu.

Belgijci so bili po prejetem zadetku povsem razglašeni, Mbappe pa čedalje bolj »divji«: v 68. minuti je najprej skoval akcijo, po kateri je belgijski vezist Tielemans v kazenskem prostoru pohodil Griezmanna, nemški sodnik Daniel Siebert pa je po ogledu videoposnetka dosodil enajstmetrovko, ki jo je pariški napadalec zanesljivo zabil v levi zgornji kot svojega verjetno bodočega soigralca Courtoisa; ta se je sicer vrgel v pravi kot, a je bil kljub svoji dvometrski višini prekratek, da bi strel Mbappeja ubranil. To je bil prvi zadetek francoske »desetke« za Francijo v zadnjih enajstih tekmah.

Belgijci so se po izenačenju rahlo pobrali, Francozi pa so še napadali, tako da smo dobili izjemno tekmo, ki jo je bilo pravi užitek gledati. Najprej je za Belgijce izjemno streljal Kevin de Bruyne (ManCity), zatem je Courtois izjemno ubranil strel Tchouamenija (Monaco), zgrešil je spet Griezmann z roba kazenskega prostora, pet minut pred koncem tekme pa se je začela prava drama: najprej sta izjemno akcijo v kazenskem prostoru spet izvedla Benzema in Mbappe, a je slednji zgrešil gol iz bližine, v 87. minuti pa so Belgijci celo vrnili z novim zadetkom Lukakuja po lepi podaji Carasca z leve strani, a je bil belgijski napadalec za pol koraka v nedovoljenem položaju. Minuto kasneje je Paul Pogba (ManUtd) iz prostega strela s kakih 25 metrov zadel stičišče vratnice in prečke, v zadnjih sekundah 90. minute pa je Francija povedla s 3:2 z zadetkom še enega »otroka« madridskega Reala, danes člana Milana Thea Hernandeza, ki je v svoji drugi tekmi za Galske peteline dosegel prvi zadetek po izjemni podaji Pavarda z desne strani in s strelom s kakšnih 14 metrov v levi Courtoisov kot. Realov vratar sicer redko prejme tri zadetke v eni tekmi, tokrat pa je bil pri vseh praktično nemočen. Francozi so se tako izvlekli po neverjetnem preobratu, ki bo šel v nogometno zgodovino, nedeljski finale s Španijo pa bo prava nogometna poslastica.