Če bo nogometna reprezentanca v zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo zmagala na vseh štirih tekmah, jo za nagrado morda čaka nastop v dodatnih kvalifikacijah. Slovenija se je po šestih tekmah znašla v nehvaležnem položaju, saj ne odloča več sama o svoji usodi, povrhu pa si ne sme privoščiti nobenega spodrsljaja. Preračunavanje možnosti za Katar 2022 bo nocoj dobilo novo dimenzijo, ko se bodo varovanci Matjaža Keka drugič v mesecu dni pomerili z Malto, 171. reprezentanco na lestvici Fife.

Kek: Poraz v Splitu je preteklost

Tekma bo razkrila, ali slovenska vrsta še verjame v čudežni podvig, da se kvalifikacije iz skoraj izgubljenega položaja lahko zasukajo v njeno korist. Pomemben bo pristop na igrišču, ki je zatajil na zadnji tekmi v Splitu, kjer je kapetan Jan Oblak s sedmimi obrambami preprečil popolno slovensko blamažo. »Med pripravami smo izkoristili čas za pogovor, da smo razčistili stvari. Split je preteklost in moramo gledati naprej. Vemo, kaj je šlo narobe, prav tako pa vemo, kaj moramo narediti zdaj,« je izpostavil Matjaž Kek. Če ne bo šlo drugače, bo morala reprezentanca v Valletti na silo iztrgati zmago proti skromnejšemu tekmecu, ki igra zelo pogumno in srčno.

Slovenija je po dobri polovici kvalifikacij dolžnica v napadu, saj je iz igre zabila samo tri gole, enega pa iz enajstmetrovke. Prav gotovo je, da bo selektor premešal postavo, ki je bila proti Hrvaški povsem nemočna. Prvič v letu 2021 bo za reprezentanco zaigral povratnik Benjamin Verbič, ki bo moral skupaj z vezisti bolj pomagati Benjaminu Šešku, da bo tresel mreže kot v dresu Salzburga. Z odgovorno igro in samozavestnim nastopom zmaga ne bi smela biti vprašljiva. Tri točke z Malte bi prinesle vznemirljivost ponedeljkovemu dvoboju z Rusijo v Mariboru. »V Valletti nas čaka tekma, na kateri bo treba pokazati vse. O čemer koli drugem ne smemo razmišljati. Treba se je zavedati, da nas čaka pomembna tekma, in razmišljati predvsem o kakovosti naše igre. Predstaviti se bo treba z disciplinirano in organizirano igro z mero agresivnosti,« je dejal Kek, ki je opozoril še na protinapade tekmeca in prekinitve. Petar Stojanović, ki je včeraj praznoval 26. rojstni dan, je pristavil, da se mora reprezentanca dokazati predvsem sebi in vsem okoli ekipe. »Prišli smo motivirani in potrudili se bomo pokazati najboljše, kar znamo,« je napovedal.