Spor Evropske unije in Poljske je včeraj dosegel novo dimenzijo, potem ko je ustavno sodišče v Varšavi presodilo, da so nekatere določbe prava Evropske unije v nasprotju s poljsko ustavo, s čimer je pritrdilo premierju Mateuszu Morawieckemu, ki nasprotuje vmešavanju EU v oblikovanje poljskega pravosodnega sistema. Konkretno gre za določbe v evropskih dogovorih, s katerimi evropska komisija utemeljuje pravico do soodločanja pri vprašanjih, povezanih s pravno državo. S tem so poljski ustavni sodniki pod vprašaj postavili tudi načelo primarnosti prava EU, ki temelji na tem, da ob morebitnem navzkrižju med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo.

»Izključna pristojnost poljskih zakonodajalcev« Morawiecki je bil tisti, ki je marca na poljsko ustavno sodišče naslovil prošnjo za posredno presojo tega, ali lahko sodišče EU poljskim sodiščem naloži, naj preverijo skladnost imenovanja poljskih sodnikov z evropskim pravom. Sodišče EU je denimo ocenilo, da novi sistem imenovanja sodnikov morda krši evropsko pravo. Toda poljsko ustavno sodišče zdaj pravi, da so odločitve sodišča EU, ki se nanašajo na poljsko pravosodje, v nasprotju z vladavino prava, z načelom nadrejenosti državne ustave mednarodnim pogodbam in z načelom ohranjanja suverenosti v procesu evropske integracije. Ustavno sodišče meni, da področja oblikovanja sodnega sistema Poljska ni nikoli prenesla na Evropsko unijo in je v izključni pristojnosti poljskih zakonodajalcev.

Sodišče je za iskren dialog Ustavno sodišče navaja, da so ob morebitnem neskladju med evropskim pravom in ustavo mogoče tri rešitve: sprememba evropskega prava, sprememba ustave ali izstop iz EU. Samo pa se je zavzelo za četrto rešitev: »Iskren dialog.« Vendar so ustavni sodniki tudi obtožili sodišče EU, da izvaja »prakso progresivnega aktivizma, zlasti z vmešavanjem v izključne pristojnosti poljskih državnih oblasti« pa tudi s tem, ko postavlja pod vprašaj status poljskih ustavnih sodnikov. Če luksemburško sodišče tega ne bo opustilo, so zagrozili v Varšavi, bo poljsko ustavno sodišče presodilo tudi o o ustavnosti vseh njegovih odločitev in jih morda izločilo iz poljskega pravnega sistema.