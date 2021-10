Danes in jutri na Češkem potekajo parlamentarne volitve, na katerih bo aktualni premier in peti najbogatejši Čeh Andrej Babiš verjetno znova zmagal in ostal na čelu vlade. Babiš, ki je po rodu Slovak, in njegova populistična stranka Ano sta namreč v anketah prepričljivo vodila in imela zadnji dan pred volitvami 27 odstotkov podpore.

Na drugem mestu je bila koalicija desničarskih strank, ki so ji ankete pripisale 21 odstotkov podpore, na tretjem pa zveza Piratov in liberalcev, ki naj bi dobili 18 odstotkov. Četrta je bila skrajna desnica z 12 odstotki. Socialdemokratom, ki so zdaj v Babiševi vladi, zadnja anketa kaže samo 4,4 odstotka podpore in se bodo borili za vstop v parlament, za kar je treba doseči prag petih odstotkov. Podobno velja za komuniste, ki sedanjo vlado podpirajo od zunaj in imajo po zadnji anketi 6,5 odstotka glasov podpore.

Pandora ne bo obrnila rezultata Analitiki so si skoraj enotni, da zadnja afera s pandorinimi dokumenti ne bo ogrozila Babiševe zmage. Pred nekaj dnevi so namreč mediji na podlagi pridobljenih dokumentov iz davčnih oaz razkrili, da je Babiš pred več kot desetimi leti uporabljal slamnata podjetja z Britanskih Deviških otokov za nakup luksuznih nepremičnin v Franciji v vrednosti 15 milijonov evrov. Tega premoženja ob vstopu v politiko ni prijavil. 67-letni Babiš, ki je na Češkem lastnik agroživilskih podjetij, medijev, hotelov in turističnih agencij, zavrača obtožbe o pranju denarja in izogibanju davkom. Poleg tega že vrsto let zanika obtožbo, da si je za svoj poslovni imperij na nepošten način prilastil dva milijona evrov iz evropskega sklada za mala podjetja. Pri nastopih pred volilci mu pri tem pomaga ekipa strokovnjakov za odnose z javnostjo. Tako tudi več kot 30.000 mrtvih zaradi covida-19 v državi z 11 milijoni prebivalcev ne bo bistveno vplivalo na volilce. Sicer Babiš že vseskozi njihovo pozornost usmerja na svoj boj proti migrantom islamske vere, čeprav teh na Češkem ni.