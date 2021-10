Hkrati so ljudje po letu in pol eksperimentiranja z ukrepi utrujeni. Utrujeni so, ker jih je policija ustavljala v gozdu, če niso nosili zaščitne maske. Utrujeni, ker nismo smeli čez mejo občine bivališča. Utrujeni, ker jih je ugriz v rogljiček sredi mesta stal tretjino povprečne plače. Utrujeni, ker jih je vlada prevarala s potrdilom, da so že tistega dne, ko dobijo edini odmerek ne najbolj učinkovitega in ne do konca varnega cepiva, zaščiteni pred virusom.

Paradoks je, da je pogoj PCT najbrž med najbolj smiselnimi ukrepi za zamejevanje epidemije. A mu velik del državljanov zaradi prejšnjih omejevalnih eksperimentov ne zaupa.

Za nasilje ni prostora. A nedopustno je tudi, če policija – tudi sama utrujena od nenehnih menjav in politizacije – zaradi grobih taktičnih napak izgubi nadzor nad razmerami, potem pa stanje rešuje tako, da mesto potopi v solzivec. Dovolj je. Delo