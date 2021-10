Pešci so že sicer med najbolj ogroženimi v prometu, zdaj, ko se dnevi krajšajo, vidljivost je slabša, ceste pa so ponekod tudi že spolzke, pa še posebej. Vidnost je varnost – ponoči, v mraku ali ob zmanjšani vidljivosti morajo pešci nositi odsevnik, in to na vidnem mestu, strani, ki je obrnjena proti vozišču, znova opozarjajo v agenciji za varnost prometa. Uporabljajo naj svetla in odsevna oblačila ter odsevna telesa, trakove, kresničke, odsevne površine na oblačilih ali obutvi, tudi svetilke. A tega pešci v glavnem ne počnejo, kažejo raziskave agencije. Ob opazovanju pešcev leta 2017 je imel le dober odstotek kresničko in dobre štiri odstotke kako drugo odsevno površino. Letos je do sredine septembra na naših cestah umrlo 11 pešcev, med njimi trije v temnem delu dneva. Niti eden od teh treh ni imel ne odsevne površine ne odsevnega telesa.

Po trenutnih podatkih se je do 15. septembra zgodilo nekoliko več prometnih nesreč z udeležbo pešcev kot v enakem obdobju lani. Vpleteni so bili v 337 nezgod, sedem odstotkov več kot lani. In še bolj skrb zbujajoč podatek: letos je umrlo pet pešcev več kot lani. Devet v trčenju z osebnim avtom, dva pa s tovornim vozilom. Štirje so se smrtno ponesrečili v naselju, sedem zunaj njega. Po doslej zbranih podatkih je eden umrl med pravilnim prečkanjem prehoda za pešce, večina pa med hojo ob cesti. Štirje so bili starejši od 55 let, umrl je tudi otrok. Med vsemi umrlimi v prometnih nesrečah je bilo letos pešcev 12,5 odstotka, lani 7,4. Petletno povprečje je sicer tudi 12,5. Letos se je lažje poškodovalo 243 pešcev, hudo pa 53 (od teh jih je bilo 29 starejših od 65 let). Sicer pa policija med pešci zaznava precej kršitev cestnoprometnih pravil – letos do sredine septembra 2863.

Trk kot padec z desetih metrov In še glavni trije vzroki za smrtne nesreče pešcev v zadnjih petih letih: nepravilnosti v ravnanju pešca (zaradi tega jih je umrlo 21), neprilagojena vožnja voznikov (umrlo je 17 pešcev) in neupoštevanje pravil prednosti (umrlo 10 pešcev). Med pešci, ki so se smrtno ponesrečili v temnem delu dneva, ni bilo niti enega, ki bi uporabljal odsevna telesa. Od 67 umrlih pešcev v obdobju med letoma 2016 in 2020 jih je 35 umrlo v naselju. Hudo poškodovanih v naselju je bilo kar 486, zunaj naselja pa 73. Trk avta v pešca pri hitrosti 50 kilometrov na uro je enak padcu z višine desetih metrov, zato v agenciji za varnost prometa opozarjajo voznike motornih vozil, naj vozijo zmerno in prilagojeno razmeram, kot so megla, dež, slabša vidljivost in sneg. Vedno naj bodo pozorni na pešce in jim odstopijo prednost. Še posebej naj bodo pazljivi tam, kjer ni pločnikov. Upoštevati morajo, da se na mokri, spolzki, ledeni in zasneženi podlagi zavorna pot podaljšuje. Za volanom naj bodo trezni, mobilnega telefona pa naj med vožnjo ne uporabljajo, saj zaradi zmanjšane pozornosti ogrožajo tudi pešce. Seveda pa velja tudi poziv pešcem k spoštovanju pravil in previdnosti.