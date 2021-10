Morilci so med nami, 3.

Minister za zdravje je izrekel sožalje družini žrtve in pozval k pieteti. Pieteta do žrtve pa vsebuje tudi preiskanje krivde. O njej je po pravici govorila javna izjava šestnajsterice, ki jo je v celoti prinesel Dnevnik. Toda apologetika oblastnikov in z njimi povezanih strokovnjakov ne poneha. Govorijo o cepljenju z vsemi cepivi in o tem, da korist neskončno presega nezaželene učinke. Toda ta ocena ne drži za vsa cepiva, za obe vektorski zagotovo ne, najslabše pa se odreže janssen. Navajajo, da je pri njem riziko ena proti milijon.