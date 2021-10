Preiskovalci NPU so letos v prvih osmih mesecih (in ne devetih mesecih, kar je navedeno v prispevku) zaključili obravnavo skupno 57 kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete, od katerih so za 21 tovrstnih kaznivih dejanj podali kazenske ovadbe in za 36 tovrstnih kaznivih dejanj podali poročila na državno tožilstvo (v katerih je bila zaznana škoda sumov kaznivih dejanj 20,4 milijona evrov). Za celovito sliko o obravnavi kaznivih dejanjih gospodarske kriminalitete izpostavljamo tudi podatke o podanih poročilih, saj gre za dokončane kriminalistične preiskave sumov tovrstnih kaznivih dejanj, v katerih so preiskovalci opravili potrebna operativna opravila, a na podlagi zbranih obvestil ni bilo podlage za kazensko ovadbo.

Končni statistični podatki bodo znani po koncu leta, pri čemer poudarjamo, da je čas trajanja kriminalističnih preiskav odvisen od vrste in obsega potrebnih operativnih opravil, zato preiskave na NPU zaradi zahtevnosti potekajo v večini primerov dlje kot eno leto, za katero se sicer zbirajo statistični podatki.

Preiskovanje gospodarske kriminalitete je in bo tudi v prihodnje prednostna naloga NPU.

Drago Menegalija

predstavnik policije za odnose z javnostjo za področje kriminalitete