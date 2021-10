Zanimiva je izjava dr. Tomaža Časa z dolgoletno prakso pri vodenju policijskih specialnih enot: »Policisti delajo strokovno, upoštevajo načelo sorazmernosti, se pa lahko zaradi okoliščin zgodijo prekoračitve.« Kaj to pomeni? Dokler je pooblastilo na varnem v policistovi glavi, je vse v redu, ko preskoči v njegove okončine in njihov podaljšek, pendrek, se pa zadeve v trenutku spremenijo in včasih se jih ne da več obvladovati. To pa se zgodi, ko policist iz množice demonstrantov dobi v hrbet granitno kocko, neobvladljivo reagira in sorazmernost je porušena.

Dr. Branko Lobnikar poziva k nujni resni analizi ravnanja policije in našteva različne institucije, nevladne organizacije, ki bi morale sodelovati pri za državo resni analizi. Zanimivo pa je, da je eden redkih, ki omenja, da imajo državljani možnost do pritožbe, če imajo občutek, da so jim bile kršene človekove pravice. To je senat, ki ga je ustanovil minister za notranje zadeve in ima večino članov predstavnikov javnosti. Prav analize delovanja senatov bi pokazale, ali so se recimo v zadnjem času razmerja na področju pritožb državljanov nad postopki ukrepov policije spremenila.

Zaradi dogodkov v zadnjem obdobju se družba prebuja, tudi strokovnjaki s področja varnosti se vedno bolj oglašajo, tudi njihove trditve in izjave so vedno bolj premišljene in strokovne, saj gre zares. Pa vendar bi opozoril na kar vizionarske besede iz decembra 2013 dr. Petra Umka, strokovnjaka za delikventno psihologijo, ki je napovedal, da bodo ljudje zaradi stanja v državi začeli jemati pravico v svoje roke, in to se zdaj dogaja. Koliko vlad se je medtem zamenjalo, pa njegovih besed ni upošteval nihče.

Vid Drašček, Vrhnika