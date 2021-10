Zasluž(e)ne nagrade brez imena

‘Dragi prijatelj, prejmi iskrene čestitke ob svetovnem dnevu učiteljev, Natalija.« Takšno čestitko prejmem vsako leto od prijateljice iz Sankt Peterburga. Čestitka je odraz odnosa do učiteljev tega mesta in je praznični dan za vse učitelje, tudi za Natalijo. Večni skeptiki bodo seveda pripomnili, da je to pač ostanek sovjetskih časov, ki si jih nihče več ne želi. To bi držalo, če peti oktober ne bi bil svetovni dan učiteljev, ki ga kot praznik ni določila nobena oblast.