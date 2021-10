»Od Eme smo prav tako dobili informacije, da končujejo s pregledom Sinofarmovega cepiva,« je dodal Štrukelj. Gre za cepivo kitajskega podjetja, s katerim se je po njegovih besedah cepilo že več milijonov ljudi.

Ker gre za t. i. klasično cepivo, ki vsebuje mrtev delec virusa, bodo po pričakovanjih Štruklja na ta način prišli do cepiva tisti, ki gojijo strah do cepiv, proizvedenih z novejšimi tehnologijami.

Cepivo Novavax pa je osnovano na proteinih. Vsebuje laboratorijsko proizvedene nanodelce proteina S, ki se sicer nahaja na površini novega koronavirusa. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem te delce proteina prepozna kot tuje in razvije naravno zaščito pred njimi, to so protitelesa in celice T. Če bo cepljena oseba prišla v stik s koronavirusom, bo imunski sistem prepoznal protein S na virusu in bo pripravljen za obrambo pred njim, so junija pojasnili na Emi.

Štrukelj je poudaril, da so cepiva proti covidu-19 še vedno varna in učinkovita, kljub temu da se pojavljajo redki neželeni stranski učinki. Odločitve o umiku posameznih cepiv se po besedah Štruklja po državah občasno razlikujejo, kar je orisal s primerom cepiv Janssen in Astrazeneca. Prvega uporabljajo v Združenih državah Amerike, na Danskem pa ne. Pri Astrazeneci pa je obratno.

»Tovrstne odločitve so posledica milijonov cepljenih,« je povedal Štrukelj in dodal, da »ljudje nismo statistika«, vendar lahko le na osnovi statističnih podatkov primerjamo učinke in varnost cepiv ali zdravil.

»Nestrpno pričakujemo prva specifična zdravila za zdravljenje covida-19,« je opomnil Štrukelj. Pfizerjevo zdravilo bo po Štrukljevih besedah v kombinaciji z ritonavirjem dovoljenje Eme za uporabo verjetno dobilo v januarju prihodnje leto. Pfizerjevo zdravilo naj bi sicer zaviralo delovanje virusne proteaze in tako preprečilo razmnoževanje virusa v telesu.

Prav tako do januarja prihodnje leto Štrukelj pričakuje dovoljenje Eme za uporabo zdravila molnupiravir. Gre za zdravilo v obliki tablet, ki je v kličnih študijah pri visoko rizičnih bolnikih opazno zmanjšalo možnost hospitalizacije ali smrti, je sporočil proizvajalec zdravila Merck.

Štrukelj je opomnil tudi, da študija o učinkovitosti zdravila ivermektin za zdravljenje covida-19 že poteka. »Trenutno rezultati niso obetavni, vendar še čakamo na zaključek študije do konca leta,« je pojasnil.

Štrukelj je že decembra lani povedal, da je ivermektin staro zdravilo, ki se uporablja proti parazitom, v predkliničnih študijah so ugotovili, da 5000-krat zmanjša replikacijo virusa znotraj celice. Ob tem je opozoril, da še nima dovoljenja za uporabo pri zdravljenju covida-19, saj mora pred tem še skozi tretjo fazo preizkušanja na 20.000 do 30.000 posameznikih, zato odsvetuje, da bi učinkovino jemali sami.

Infektolog Janez Tomažič pa je avgusta dejal, da ivermektin v laboratoriju deluje in učinkovito ustavi razmnoževanje koronavirusa, vendar bi pri človeku morali uporabiti prevelike odmerke, ki bi bili nevarni za zdravje.