Lunin in sončni mrk sta naša zvesta sopotnika že tisočletja in na nas navadne zemljane niti nimata prevelikega vpliva, družabno-medijska apokalipsa, ki se je zgodila minuli teden, pa je bistveno bolj usodno pretresla odnose v našem vsakdanjem življenju. Ni bilo medijske platforme po domovini, pa tudi onkraj njenih meja, ki ne bi poročala o tem, da so za celih šest ur ugasnili facebook, instagram in whatsapp. To pomeni, da je dobršen del sveta za četrtino dneva ostal povsem brez prijateljev in zgodb o tem, kaj počnejo, kaj kuhajo, ali so že šli na stranišče in podobnih pomembnih informacij. Kot so pokazale analize, je zadnji družabni mrk pomenil najhujši izpad tega tehnološko-poročevalskega velikana po letu 2008, takrat je namreč ena samcata napaka facebook ugasnila za ves dan, vendar se je v tistih časih na najbolj cenjeni družbeni platformi družilo le 80 milijonov uporabnikov, medtem ko se jih danes približno tri milijarde.

Niko Zorjan so zasvojile motivacijske knjige Morda je bilo tudi zaradi tega v torek na cestah in ulicah toliko ljudi, saj v ponedeljek, ko se je zgodila kataklizma, niso mogli komunicirati med seboj in so bili prisiljeni, da se družijo na staromoden način. Tako kot še vedno obstajajo staromodneži, ki prebirajo knjige oziroma listajo po starem ali novem papirju, za katerega morajo padati drevesa. A kljub temu smo v poglobljeni raziskavi, ki so jo med našimi slavnimi znanci iz sveta družabne kronike opravili pri časopisu Svet 24, izvedeli, da teh, ki prebirajo papirnate knjige, sploh ni malo. Ena izmed njih je uveljavljena pevka Nika Zorjan, ki je, kot piše v poročilu, po poklicu profesorica razrednega pouka in priznava, da ima dve strasti; ena so knjige. »Najraje berem motivacijske knjige, ki so me zasvojile,« je povedala. »Ko sem bila v šoli, nisem rada brala, a ko sem odkrila motivacijske knjige in tiste za osebnostno rast, so me popolnoma navdušile. Motivirajo me in spravijo v boljšo voljo,« je dejala strastna bralka, ki pa ima glede knjig posebno navado, ta pa je, da si jih si ne mara izposojati v knjižnici, ampak jih ima raje doma pri sebi, da jih lahko večkrat vzame v roke in vedno znova prebere. Še dobro, da so družbena omrežja delovala v soboto, 2. oktobra, saj sicer ne bi izvedeli, da sta se uradno razšla najbogatejša Slovenca Iza Sia in Samo Login. »Da bi se izognila ugibanjem, napačni interpretaciji in morebitni posledični zmedi, prijatelje in javnost obveščava, da sva se v osebnem življenju ločila,« so njuno precej dolgočasno skovano vest povzeli na državnem portalu rtvslo.si, skromno slovensko občestvo pa sta še vljudno prosila, da naj spoštuje njuno zasebnost. Kot kaže, bomo po vsej verjetnosti povsem prikrajšani za razne pikantne in sočne podrobnosti iz sveta ločenih slavnih in bogatih. Ker uradno nekdanja zakonca sploh nista slavna. Le bogata. Medijem je namreč po odločitvi sodišča prepovedano pisati o podrobnostih iz njunega zasebnega življenja.

Polna vreča daril Smo pa zato na spletnem mestu 24ur.com dobili serviranih več dragocenih podrobnosti o tem, kdo je najbolj fatalen Slovenec, ki so ga ob fanfarah razglasili v uredništvu revij Obrazi in Avenija na podelitvi v Festivalni dvorani v največjem slovenskem mestu. V sestavku piše, da se je za laskavi naslov fatalni moški 2021 letos potegovalo osem usodnih Slovencev: Matej Zemljič, Vid Valič, Taiji Tokuhisa, Gregor Čeglaj, Miha Hercog, Jani Jugovic, Robert Korošec in Aljoša Bagola, ki ga je doletela čast, da je v roke dobil čisto pravi stekleni pokal kot zmagovalec izbora, povrhu pa še polno vrečo daril – bon za razvajanje v Rogaški Slatini, uro znamke Hugo Black iz kolekcije Skymaster, visokokakovostna očala po svoji izbiri, bon za vikend paket v Casinoju Lipica in bon za večerjo v Magic Bubblu v hotelu Bled Rose. Povsem v senci izbora za usodneža leta pa so v Novem mestu okronali novo miss Earth Slovenije. Ta čast je pripadla Asji Bonnie Pivk, na prireditvi, ki je bila zaradi covidnih priporočil brez gledalcev, pa sta nastopila Danijela Burjan - Buryana in Tilen Lotrič. Posnetek celotnega dogodka bo kmalu, vsaj tako so napovedali, na voljo celo na spletu. Jesen pa ni zgolj letni čas, ko se podeljujejo lente in krone v čast lepoti in usodnosti. Jesen prinaša tudi mnogo trdega dela v smislu trgatev, ki so glede na to, da je Slovenija vinorodna dežela, kot so ugotovili v reviji Zvezde Lady, od nekdaj prav posebna tradicija. »Se pa mnogi, ki se pridružijo vinogradnikom in njihovim družinam, šele po tem, ko stopijo v vinograd, pa čeprav za dan ali dva, zavedo, kako trdo je delo in koliko truda je potrebnega, preden pride žlahtna kapljica v kozarec,« so zapisali v uvodni obrazložitvi. Igralec Jernej Kuntner je na primer o težaškem delu v vinogradu dejal, da se je z vinogradništvom in vinarstvom pobliže spoznal pri snemanju serije Najini mostovi. »Sicer pa mi nikoli ne uide domača trgatev v Murglah, kjer je ob steni naše hiše grozdja le za vzorec in iz njega ne pridelujemo vina, a ga je vseeno dovolj, da se ga pošteno najemo,« se je na temo trgatev razgovoril Kuntner.