Zaradi nezakonito odloženega blata ovadili devet ljudi

Celjski kriminalisti so kazensko ovadili devet ljudi, ki so osumljeni onesnaževanja okolja. Večinoma gre za zaposlene iz dveh podjetij, čigar vozniki so komunalno blato iz čistilnih naprav odložili v Vodulah pri Dramljah, Šentjurju, Jerčinu v občini Podčetrtek in Spodnjem Grušovju v občini Slovenske Konjice.