Italija je vedno odlična izbira za krajši oddih, morda le za podaljšan konec tedna. Že vožnja z avtom (ki ga lahko tudi najamete) v smeri Toskane je prava paša za oči. Seveda če sedite na sovoznikovem sedežu, saj je treba upoštevati italijanski temperament voznikov. Računati moramo še na nekoliko dražji bencin in cestnine (od Trsta do Firenc je treba odšteti okoli 50 evrov).

Terase, prekrite z vinogradi, oljčnimi nasadi in vrtovi

A dogajanje na večinoma dobro vzdrževanih cestah odtehta pogled na slikovita srednjeveška mesteca na gričih, prav tako je zanimiva obalna cesta. Če vam med odkrivanjem italijanske Toskane ostane še kak dan, vam svetujemo pot do Ligurske obale in obisk niza Cinque Terre, ki ga sestavlja pet slikovitih vasi, ki so kot biseri na ogrlici nanizane ob ostre klife italijanske riviere. Od Ljubljane so oddaljene dobrih 600 kilometrov. Idealen čas za izlete v te kraje je prav jesen, ko se konča glavna turistična sezona in je zato manj gneče. Izhodišče za obisk petih vasi ob morju je lahko La Spezia, dosti lepša pa sta Levanto in Lucca. Slednji izberite, če se boste v tem delu Italije zadržali dalj.

Cinque Terre, ki je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine, je zagotovo eden najbolj očarljivih in fotogeničnih krajev s pisanimi hišami, plažami s črnim peskom in spokojnimi potmi med terasami, prekritimi z vinogradi, oljkami in vrtovi. Prav zaradi vse te barvitosti je to priljubljen cilj za ljubitelje fotografij in vplivnike na družbenih omrežjih. Pa vendar naj vas obdelane slike ne zavedejo, saj boste morda prav na račun njih potihoma pričakovali preveč.