Beseda glampiranje (angleško glamping) je sicer tvorjenka iz besed glamurozno in kampiranje. Opisuje udoben slog kampiranja in luksuzno turistično storitev, gre pa za razkošno bivanje v šotoru, šotorski kabini, hiški na drevesu, posebni prikolici… Glampiranje je postalo priljubljeno pri turistih 21. stoletja, a se je že prej, v 20. stoletju, z rastjo safari turizma razvila posebna oblika glampiranja v Afriki. Tam so bogati Evropejci in Američani iskali pustolovščine, vendar niso bili pripravljeni žrtvovati udobja ali razkošja svojega doma. Bivali so v safari šotorih, opremljenih z elektriko, pohištvom, zakonskimi posteljami, perzijskimi preprogami in luksuzno posteljnino.

Glampiranje danes je inovativna oblika nastanitve z vse večjim povpraševanjem med predstavniki vseh generacij in velja za enega osrednjih trendov v potovalni industriji zadnjih nekaj let. Zanimanje povečuje stik z naravo, glamur, udobje, zasebnost in drugačnost izkušnje, odvračajo pa predvsem stroški oziroma cenovna nedostopnost.

V Sloveniji je ponudba iz dneva v dan večja – nekaj možnosti bomo omenili v naslednjih vrsticah. Tako v stoletnem borovem gozdu, z razgledom na Vipavsko dolino, vabi gozdna vasica Theodosius. Sodobne hiške so klimatizirane in ogrevane, zraven pa je gostilna Theodosius, ki obeta kulinarično doživetje, oplemeniteno z vrhunskimi vini domačih vinarjev. Hišice Nebesa stojijo ob vznožjih Kuka, Kolovrata in Matajurja. Pročelja na razgledno stran so steklena in omogočajo pogled na dolino Soče in Triglavski narodni park, velneški prostori pa imajo klasično finsko, biozeliščno z aromaterapijo ter infra savno s kromoterapijo.

Glampinške hiške v osrčju Slivniškega Pohorja, obdane z bukovim gozdom, ponujajo med drugim veliko teraso z masažnim bazenom z ogrevano toplo vodo. V naselju Prekmurska vas Ajda pa so sodobne hiške krite s trstiko in obogatene z lesom in velikimi steklenimi okni. Glamping Ribno ponuja kabelsko televizijo in wi-fi. Za ogrevanje hiške se uporabljajo IR-paneli, na terasi je med drugim lesena kad na drva s pokrovom, na voljo pa je tudi notranja savna s tušem in WC ter prostorom za počivanje in sprostitev na ležalnikih.

Čokoladni glamping Resort v naravnem parku Natura 2000 leži ob znameniti mednarodni Dravski kolesarski poti in je kot nalašč za vse, ki neizmerno uživate v vseh vrstah čokolade. Sicer so v ponudbi košarica dobrodošlice s čokoladnim pivom, čokolado Tete Fride in sadjem, bogat zajtrk, dostavljen v hiško, ter ročno izdelana naravna čokoladna kozmetika. V Podčetrtku so apartmaji z naravno prijetno klimo, ki jo uravnavata glineni omet in lesena konstrukcija, zvečer vas čakajo maserji. V bližnjem glamping Olimia Adria Village pa imate v šotoru brezplačen wi-fi, klimo oziroma gretje, pa še hladilnik, kavni avtomat, grelnik vode, televizor in sef.

Bivanje v krošnjah v vasi Slivna bo zagotovo nepozabno doživetje v dvoje, z družino ali prijatelji. V krošnjah lahko prespite na za to pripravljenem platoju ali v viseči postelji. Večerjali boste na travniku, jutranji zajtrk pa zaužili na drevesu. Kamp Terme Ptuj pa ponuja prav posebno bivanjsko izkušnjo v velikih vinskih sodih. Pravijo, da gre za skoraj vse udobje hotelske sobe na prostem. Tudi ob morju se lahko razvajate, med drugim v L.stile Glampingu, ki je približno tri kilometre oddaljen od portoroške plaže. Gre za mongolskim jurtam podobne šotore, ki so pozimi ogrevani, poleti pa hlajeni.