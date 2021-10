Predstavljajte si, da ste v pravljičnem svetu, kjer vas skorajda za vsakim ljubkim gričem, zastorom smrekovih vej in onstran žuborečih potočkov pričakuje nov kotiček, ki vam s svojo neoskrunjeno lepoto vzame dih. Tako poteka raziskovanje turističnega cilja Rogla-Pohorje, ki vse od Vitanjskih Karavank, Pohorja pa do zelene Dravinjske doline z vinorodnimi griči vsak dan obeta novo priložnost, da se zaljubite vanj.

Žička kartuzija in vrt Majnika Od samostana blizu kraja Žiče, ki sega v 12. stoletje, sta od nekdaj mogočnega kompleksa danes ostala odlično ohranjeno obzidje in cerkev, ki jo obnavljajo. Izkoristite priložnost in spoznajte samostan s pomočjo pametnih očal ali zvočnega vodnika. Z malo manjšimi otroki se lahko podate na ogromen samostanski vrt, zaradi ruševin, ki ga obdajajo, pa se igra lahko kmalu preseli v domišljijo vitezov. Odlična ponudba je tudi na urejenem vrtu gostilne Gastuž s pogledom na samostan. Dobrih pet kilometrov pred Žičko kartuzijo, v vasi Žiče, vas lahko na leseni klopi pred vhodom v zeliščni vrt Majnika nagovorijo domače in lepo rejene race. Vrt vodita mati in hči, Majda in Katja Temnik, tudi mlada prevzemnica kmetije. Natančnega števila rastlin na zeliščnem vrtu, ki spominja na pravi zeleni pragozd, zeliščarici ne poznata. Je pa v najboljši sezoni na vrtu več kot 180 različnih vrst. Najbolj znana je korenina svetlobe, ki jo prodajajo kot kuhinjsko zeliščno sol. Ta vsebuje tradicionalno pridelano (nerafinirano, nejodirano) piransko sol ter fino zmleto mešanico iz posušenih listov zelenjave in zelišč iz kontrolirane ekološke pridelave: peteršilja, korenja, zelene, drobnjaka, čebule, pora, origana, timijana, rožmarina, luštreka, lovorja, bazilike, brokolija, cvetače, pastinaka, šetraja, majarona, ohrovta, zelja in korenine svetlobe.

Vodeni ogledi po Slovenskih Konjicah Podeželsko mesto s tisočletno zgodovino, položeno med skrivnostno Konjiško goro in sončne zlate griče vinorodnih Škalc v severovzhodni Sloveniji ponuja več zanimivosti, ki jih boste odkrivali ob različnih priložnostih. Preverite proste termine za vodenje skozi mesto z vodičem, ki vas bo popeljal med legende o nastanku mesta in o zmaju, ki naj bi živel v jezeru znotraj Konjiške gore. Od leta 1997 je Dvorec Trebnik prepoznan kot blagovna znamka za okoli 200 lastnih izdelkov, kot so naravna kozmetika ter dekorativni in zeliščni programi. Prav tako je priljubljen kot turistična točka, saj s svojimi zanimivimi turistični programi izobraževalne narave privablja številne obiskovalce. Posestvo dvorca zajema grajski park, zeliščni vrt, zeliščno galerijo, razstavne zbirke in drugo.

Center Noordung Izjemna je že sama arhitektura Centra Noordung, ki v svoji notranjosti skriva center za raziskovanje in informiranje o vesolju ter dosežkih ljudi pri njihovem raziskovanju. Vesolje že od nekdaj zelo privlači ljudi različnih starosti. Predvsem pa so nad njim navdušeni otroci. Da bi ob obisku centra vesoljskih tehnologij celotna družina našla kaj zase, so trenutnim razmeroma zahtevnim razstavam dodali še vsebine za otroke. Zaradi zahtevnosti vesoljskih vsebin imajo otroci na voljo zanimive interaktivne vsebine, kot sta VR Noordung in Electra VR, s katerima jim v centru še dodatno povečajo navdušenje in znanje o vesolju. Odraslim pa je poleg aktualnih razstav na voljo SOBA 360, kjer stopite v vesolje, ki se približa virtualni resničnosti brez uporabe posebnih očal. Edinstvena interaktivna soba s projekcijami omogoča interaktivno spoznavanje vesolja in različnih področij, kot so planeti našega osončja, pojavi v vesolju (sončev mrk, lunin mrk) ter misije, kot je Voyager, in Hubblov teleskop.