Poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB so pred predstavitvijo proračunskih dokumentov pojasnili razloge za obstrukcijo današnje izredne seje in premierja Janeza Janšo pozvali k odstopu.

Obstrukcija je po besedah vodje poslancev LMŠ Braneta Goluboviča v demokratični družbi ena od možnosti protesta proti vladi in njenemu predsedniku, »ki krši pravni red in krni ugled Slovenije v tujini«. Kot je dejal, bodo v opoziciji bojkotirali nagovor premierja, saj ta po njegovih besedah že leto in pol ne spoštuje zakonodaje, epidemijo pa zlorablja za rušenje demokratičnih postulatov.

Po besedah vodje poslanske skupine SD Matjaža Hana stanja, kakršno trenutno vlada v državi, nismo imeli še nikoli. »To je zaskrbljujoče, v zadnjih dneh pa tudi zelo nevarno,« je poudaril. »Med ljudmi za zastraženimi ograjami je čutiti strah in veliko razočaranje, odgovornost za to pa v največji meri nosijo vlada in njen predsednik ter preračunljivi posamezniki in stranke, ki jo podpirajo.«

Da vlada nima več nobene legitimnosti in bi morala odstopiti, je ocenil tudi Matej T. Vatovec (Levica). Očital ji je, da zna vladati le še s silo in nasiljem. To se je po njegovih besedah pokazalo tudi v torek ob protestih in vrhu EU-Zahodni Balkan, ko je vlada »gostila tuje goste, lastno ljudstvo pa zaplinjala«. Opozoril je tudi, da se vlada izživlja nad različnimi institucijami in mediji, pri čemer je, tako kot Maša Kociper (SAB) izpostavil Slovensko tiskovno agencijo (STA).

Zaradi razmer v državi opozicija zahteva sklic izredne seje. Vlada mora po njeni oceni sprejeti odgovornost za nastalo stanje in odstopiti ter omogočiti predčasne volitve, saj naj bi le to vodilo v normalizacijo razmer.

Janša: Tako visokih sredstev za investicije še ni bilo Predloga proračunov za prihodnji dve leti sta po besedah premierja Janeza Janše razvojno naravnana, kar potrjuje velik obseg načrtovanih sredstev za investicije in investicijske transferje. Vsako leto bo teh za več kot dve milijardi evrov, je napovedal. »Proračuna za leti 2022 in 2023 sta optimistična in razvojno naravnana, s sredstvi za investicije, kakršnih ta država še nikoli v vsej svoji zgodovini ni imela na voljo,« je povzel Janša. Dodal je, da bodo ta sredstva pravično razdeljena po celotni državi in vseh sektorjih. Izpostavil je investicije v zdravstvo, ki jih bo v vsakem od prihodnjih dveh leti za 200 milijonov evrov. »V dveh letih bo šlo za investicije v zdravstvo več denarja, kot ga je bilo porabljenega v preteklem desetletju,« je dejal. Izpostavil je še investicije v cestno in železniško infrastrukturo, pa v protipoplavno varnost, oskrbo s pitno vodo, vrtce in osnovne šole ter športno infrastrukturo, kot tudi v kulturo, znanost in digitalno povezljivost. Načrtuje se tudi znatna sredstva za naložbe v domove za starejše. Proračuna zagotavljata tudi socialno in trajnostno komponento, je nadaljeval Janša ter poslance pozval, naj glasujejo za, saj bo to jamstvo, da bosta prihodnji dve leti leti hitre rasti, večje odpornosti ter znatnega povečanja blaginje Slovenije. Za leto 2022 je DZ proračun sprejel že novembra lani, z zdaj predlaganimi spremembami pa se odhodki zvišujejo na 13,94 milijarde evrov. Leto pozneje se bodo spustili na 13,36 milijarde evrov, saj se bodo, kot je dejal Janša, zaradi pričakovanega okrevanja in postopnega umikanja začasnih ukrepov, povezanih z epidemijo, znižali izdatki v povezavi z epidemijo, krepile pa investicije. Višji od zdaj načrtovanih bodo tudi prihodki proračuna, in sicer jih bo v letu 2022 za 11,47 milijarde evrov, v letu 2023 pa 11,84 milijarde evrov. Janša je glede tega poudaril, da smo letos že presegli raven davčnih prihodkov iz predkriznega leta 2019, »kar je eden najboljših rezultatov v območju evra in EU«. Pomembno vlogo bodo pri izvrševanju proračunov v prihodnjih dveh letih po njegovih besedah igrali tudi evropski viri. Samo iz mehanizma za okrevanje in odpornost bo naša država prihodnje leto prejela več kot 330 milijonov evrov, leta 2023 pa več kot 453 milijonov evrov. Vlada je, kot je dejal Janša, pri pripravi predloga proračunov upoštevala napovedi, po katerih bo slovensko gospodarstvo letos preseglo predkrizno raven iz leta 2019, medtem ko so jo nekatere panoge že. Za leto 2021 je Sloveniji napovedana 6,1-odstotna gospodarska rast, ugodna dinamika se bo nadaljevala tudi v letu 2022 s skoraj petodstotno rastjo, v letu 2023 pa naj bi se ta gibala okoli 3,5 odstotka, je povedal. Proračunski primanjkljaj naj bi letos znašal 2,47 milijarde evrov ali 4,6 odstotka BDP, prihodnje leto pa naj bi se znižal na 1,52 milijarde evrov ali 2,6 odstotka BDP. Janša je opozoril tudi na dolg države ki bo v deležu BDP po zadnjih ocenah letos za skoraj 24 odstotnih točk nižji od povprečja v območju evra. »To pomeni, da je Slovenija v obdobju zaostrenih epidemioloških razmer svojo zadolženost v deležu BDP povečala za manj od povprečja v območju evra in celotne EU,« je poudaril Janša.

Šircelj: Znižuje se tako primanjkljaj kot javni dolg Finančni minister Andrej Šircelj je na današnji predstavitvi predloga proračunov poslancem dejal, da se Sloveniji letos napoveduje gospodarska rast v višini 6,1 odstotka, ki se bo nadaljevala tudi v letih 2022 in 2023. Posledično bodo rasli tudi prihodki. Višji bodo v letu 2022 tudi odhodki, nato pa se bodo v letu 2023 nekoliko znižali, usmerjeni pa bodo predvsem v investicije. Če investicij ne bi bilo, bi bi bil primanjkljaj prihodnje leto več kot desetkrat nižji od načrtovanega, je dejal, a dodal, da investicije prinašajo večjo dodano vrednost, ta pa večje dohodke zaposlenim in večje dobičke podjetjem. Proračunski primanjkljaj naj bi se kljub temu zniževal - z ocenjenih 7,9 odstotka BDP v letu 2021 na 4,6 odstotka BDP v letu 2022 in na 2,7 odstotka BDP v letu 2023. Zniževal se bo tudi dolg države, z letošnjih 78,5 odstotka BDP na 77,5 odstotka BDP v letu 2022 ter na 76 odstotkov BDP v letu 2023. Leta 2024 pa naj bi se znižal pod 75 odstotkov, je dejal minister. Optimizem pa lahko po njegovih besedah splahni ob nepripravljenosti ljudi na cepljenje proti covidu-19 in posledično širitvijo koronavirusa. »Večja precepljenost ljudi bi zagotovila večjo gospodarsko rast, večje zadovoljstvo in tudi večjo blaginjo ljudi,« je še dejal Šircelj.