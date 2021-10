Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do osem ton.

Na glavni cesti Kobarid-Staro selo-Robič je promet na več odsekih oviran zaradi podrtega drevja. Prav tako na regionalni cesti Žaga-Kobarid, kjer promet ovira tudi kamenje na vozišču. Veter ovira promet tudi na Primorskem med Srminom in Kastelcem. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi zimskih razmer

Veter podira drevesa Težave zaradi vetra imajo tudi na Koroškem. Kot navaja center za obveščanje, so gasilci na območju slovenjgraške občine zaradi močnega vetra posredovali na dveh lokacijah na Legnu, kjer je veter odkril strešne kritine. Na cesti proti Kopam pa so dežurni delavci cestnega podjetja Voc Celje s ceste odstranili več dreves, zaradi trenutnih razmer pa je cesta od Legna do Kop zaprta za ves promet. Posamezna drevesa je že v sredo veter podiral tudi na območjih občin Zreče, Koper, Jesenice, Naklo, Videm, Vipava in Vuzenica, aktiviranih je bilo sedem gasilskih enot. Prav tako so ponekod težave povzročale meteorne vode, udar strele pa je na območju Sežane poškodoval transformatorsko postajo. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) so sunki vetra v gorah danes dosegli sto kilometrov na uro, v Bovcu do 80 kilometrov na uro. V gorah so razmere zimske, na Kredarici je zapadlo okoli 40, na Vršiču 15 centimetrov snega.

Do petka zjutraj bo dež oslabel Po napovedih meteorologov bo tudi popoldne vetrovno, pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Predvsem v vzhodni in južni Sloveniji bo deževalo, do petka zjutraj pa bo dež oslabel in čez dan postopno ponehal. Do petka zjutraj bodo na izpostavljenih legah sunki burje na Primorskem dosegali hitrost med 100 in 120 kilometri na uro. Danes dopoldne pa je tudi v krajih nad okoli 700 metri nadmorske višine v vzhodni Sloveniji napovedan severovzhodni veter s hitrostjo okoli 70 kilometrov na uro, še opozarjajo na Arsu. Ta je zaradi močnejšega vetra za jugozahod države izdal oranžno vremensko opozorilo za danes ves dan, za severovzhod pa za danes dopoldne.

Razmere na slovenskih cestah ob 12. uri Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na glavni cesti Kobarid-Staro selo-Robič promet na več odsekih oviran zaradi podrtega drevja, na regionalni cesti Žaga-Kobarid pa je promet oviran zaradi vej in kamenja na vozišču. Cesta Slovenj Gradec-Pungart je med Legnom in Kopami zaprta zaradi vetra. Zaradi burje je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami na hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Selo. Na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina je prav tako zaradi burje prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami do osem ton. Veter ovira promet tudi na Primorskem med Srminom in Kastelcem. Zaradi snega na vozišču je na cesti čez prelaz Vršič obvezna zimska oprema. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi zimskih razmer. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo do eno uro. Na primorski avtocesti bo danes ponoči po 21. uri zaprta avtocesta med razcepom Srmin in priključkom Kozina proti Ljubljani. Obvoz bo možen po vzporedni regionalni cesti Dekani-Črni Kal-Kozina. Med 23. in 3. uro zjutraj bodo možni izredni prevozi tovorov večjih dimenzij, avtocesta pa bo za ves promet ponovno odprta ob 5. uri zjutraj. Med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina. Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana/vzhod iz smeri Italije proti Gabrku. Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi. Do 18. oktobra bo med 8. in 16. uro zaprta regionalna cesta Kamnik-Vransko na odseku Šmartno-Laze.