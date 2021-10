Po Vizjakovih besedah gre za socialno dimenzijo, ki jo je treba povezati tudi z ekološkim in gospodarskim pomenom voda, saj celovito in trajnostno upravljanje z vodnimi viri temelji na uravnoteženem upoštevanju hidrološkega, ekološkega, gospodarskega in družbenega pomena voda v porečju, obali ali morju.

»Vse to pa terja veliko odgovornost načrtovalcev razvoja ter uporabnikov lokalnih vodnih virov za zagotavljanje kakovostne oskrbe s pitno vodo, pa tudi pridelovalcev hrane, industrijskega in prometnega sektorja, ribičev in turizma,« je poudaril minister za okolje in prostor.

Kot je ob tem opozoril, podnebne spremembe pomembno spreminjajo dinamiko vodnega kroga tudi v Sloveniji, kar vse pogosteje občutijo tudi prebivalci vodnate Slovenije, kjer lahko pomanjkanje vode postane resna razvojna, varnostna in okoljska težava. Pri tem je omenil predvsem primer slovenske Istre, pa tudi drugje suše postajajo vse bolj pogoste in pomembno vplivajo na zmanjšanje pridelave hrane, na drugi strani pa močno povečujejo požarno ogroženost. Hkrati narašča tudi število poplav in s tem povečevanje škode tako na bivalnih kot na kmetijskih površinah, je dodal.

Vse to zato po njegovem terja premišljeno ukrepanje pri snovanju večnamenskih ureditev, ki bodo omogočale zadrževanje voda in zmanjševale poplavno ogroženost, prav tako pa ne bodo poslabševale ekološkega stanja voda. Za izvedbo takih ukrepov je potrebno okrepljeno sodelovanje na vseh ravneh, od univerz, inštitutov, državnih in občinskih načrtovalcev do šol, učencev in njihovih mentorjev, saj je pri iskanju celovitih rešitev zelo pomembno tudi medgeneracijsko sodelovanje.