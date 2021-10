»Nimam nič skrivati. Če je prišla na STA ena sama prijava, potem je moja,« je potrdil Kadunc.

Kot je zapisal, se je prijavil zato, ker je (pravilno) ocenil, da se ne bo prijavil noben izkušenj manager, ker je usoda STA zelo negotova in ker zakon ter razpis zahtevata izjemne pogoje, to je 10 let delovnih izkušenj v ali z mediji, od tega vsaj pet let vodstvenih izkušenj. »Prijavil sem se, ker je celo direktor Ukoma (Uroš Urbanija op. a.), če sem ga prav razumel, povedal, da tudi vladna stran nima kandidata,« je dodal.